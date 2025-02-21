Замінник цукру, який є в багатьох харчах, викликає хвороби серця: що це за речовина

Аспартам – штучний підсолоджувач, вже давно позиціонується як безпечна альтернатива цукру, яка використовується у багатьох популярних харчах, включаючи дієтичні напої та йогурти без цукру. Однак його репутація залишає бажати кращого, і нове дослідження лише погіршило ситуацію.

Тепер аспартам пов'язують із підвищеним ризиком серцевих нападів та інсультів, що було виявлено в експериментах на мишах, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Atlas.

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Результати дослідження представили вчені та фахівці з серцево-судинних захворювань із Китаю, Швеції та США. Їхня робота показує, що споживання аспартаму може негативно впливати на стан судин.

Аспаркам може бути шкідливим для серця

У межах експерименту, який тривав 12 тижнів, мишам щодня давали їжу, що містила таку ж кількість аспартаму, як у трьох банках дієтичної газованої води. У цих мишей було виявлено більше жирових відкладень в артеріях порівняно з групою, яка не отримувала підсолоджувач. Крім того, у першій групі спостерігався вищий рівень запалення, яке відіграє важливу роль у розвитку серцево-судинних захворювань.

Автори дослідження припустили, що аспартам може спричиняти підвищення рівня інсуліну, що сприяє розвитку атеросклерозу – захворювання, яке характеризується накопиченням жирових бляшок в артеріях.

Раніше аспартам вже пов'язували із такими захворюваннями, як рак, серцево-судинні патології, порушення пам’яті та тривожні розлади. У межах цього дослідження вдалося виявити механізм, який пояснює вищезгадані негативні наслідки.

Імунний сигнал під назвою CX3CL1 активується під впливом інсуліну. Цей сигнал притягує імунні клітини, які провокують запалення судин, що в кінцевому підсумку може призвести до серйозних проблем із серцем.

Чи варто відмовлятись від аспаркаму

Чи варто хвилюватись через любов до дієтичних напоїв? Експерти запевняють: наразі причин для паніки немає. Доктор Іен Масгрейв, викладач фармакології Університету Аделаїди, наголошує, що результати цього дослідження не можна напряму застосувати до людей.

Генетично модифіковані миші зі спеціальним раціоном навряд чи можуть точно відтворити фізіологію та дієту середньостатистичної людини.Також важливо вказати, що в рамках дослідження не оцінювався вплив еквівалентних доз цукру або зниження споживання калорій при вживанні аспартаму.

Попри те, що це відкриття дозволило виявити потенційну мішень для лікування запальних процесів, пов’язаних із утворенням бляшок, воно не дає підстав повністю відмовлятися від напоїв зі штучними підсолоджувачами.