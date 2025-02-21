Заменитель сахара, который есть во многих продуктах, вызывает болезни сердца: что это за вещество

Аспартам – искусственный подсластитель, уже давно позиционируется как безопасная альтернатива сахару, которая используется во многих популярных продуктах, включая диетические напитки и йогурты без сахара. Однако его репутация оставляет желать лучшего, и новое исследование лишь усугубило ситуацию.

Теперь аспартам связывают с повышенным риском сердечных приступов и инсультов, что было обнаружено в экспериментах на мышах, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

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Результаты исследования представили ученые и специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям из Китая, Швеции и США. Их работа показывает, что потребление аспартама может негативно влиять на состояние сосудов.

Аспаркам может быть вредным для сердца

В рамках эксперимента, который длился 12 недель, мышам ежедневно давали пищу, содержащую такое же количество аспартама, как в трех банках диетической газировки. У этих мышей было обнаружено больше жировых отложений в артериях по сравнению с группой, которая не получала подсластитель. Кроме того, в первой группе наблюдался более высокий уровень воспаления, которое играет важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования предположили, что аспартам может вызывать повышение уровня инсулина, что способствует развитию атеросклероза – заболевания, которое характеризуется накоплением жировых бляшек в артериях.

Ранее аспартам уже связывали с такими заболеваниями, как рак, сердечно-сосудистые патологии, нарушения памяти и тревожные расстройства. В рамках этого исследования удалось выявить механизм, который объясняет вышеупомянутые негативные последствия.

Иммунный сигнал под названием CX3CL1 активируется под воздействием инсулина. Этот сигнал притягивает иммунные клетки, которые провоцируют воспаление сосудов, что в конечном итоге может привести к серьезным проблемам с сердцем.

Стоит ли отказываться от аспаркама

Стоит ли волноваться из-за любви к диетическим напиткам? Эксперты уверяют: пока причин для паники нет. Доктор Иэн Масгрейв, преподаватель фармакологии Университета Аделаиды, отмечает, что результаты этого исследования нельзя напрямую применить к людям.

Генетически модифицированные мыши со специальным рационом вряд ли могут точно воспроизвести физиологию и диету среднестатистического человека., Также важно указать, что в рамках исследования не оценивалось влияние эквивалентных доз сахара или снижение потребления калорий при употреблении аспартама.

Несмотря на то, что это открытие позволило выявить потенциальную мишень для лечения воспалительных процессов, связанных с образованием бляшек, оно не дает оснований полностью отказываться от напитков с искусственными подсластителями.