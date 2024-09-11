Як почувається пацієнт наразі, чи виконують органи свої функції, описали науковці в матеріалі, який опублікували в JAMA.

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Історія чоловіка

Аарону Джеймсу 44 роки, він працював монтажником високовольтної лінії, коли сталась трагедія. Він втратив ліву руку (він лівша), ліве око, частину підборіддя та ніс внаслідок пошкодження електромережі у 2021 році.

Чоловік упродовж 2 років страждав і від інших досить серйозних станів, які погіршували якість його життя: не міг їсти тверду їжу, відчувати смак, запахи та нормально говорити.

Унікальна операція

Фахівці Нью-Йоркського університету у травні 2023 року провели інноваційну процедуру – першу в історії трансплантацію цілого ока та частини обличчя. Загалом операція тривала близько 21 години.

Медики пересадили Аарону:

ліве око;

кісткову западину навколо нього;

ніс;

частину виличної кістки та м’язів;

нерви;

кровоносні судини.

Стан чоловіка через рік після операції

За понад рік після операції зір Аарона Джеймса так і не відновився, відзначили медики. Однак, як зазначив провідний автор дослідження Даніель Керадінін, команда і не передбачала, що трансплатнований нерв зможе успішно відновити з'єднання з мозком пацієнта.

Водночас операція стала поштовхом у галузі трансплантації ока. Учені впевнені, що в перспективі це втручання допоможе зрозуміти, як можна відновити зір повністю.

Ще трохи про унікальність та масштаби операції

Команда хірургів 15 разів практикувала навички на трупах, перш ніж провести складне хірургічне розсічення ока Аарону.

Ученим буквально овелось розробити нову операцію, яка складалася з раніше створених підходів. Її складність полягала в тому, щоб відновити очне яблуко, не пошкодивши кровотік, який забезпечує не та артерія, що для решти обличчя.

Для цього хірурги з'єднали донорське око з гілкою зовнішньої сонної артерії донора. І далі пересадили цю конструкцію в тіло Аарона Джеймса.

Ученим вдалось "вписати фрагмент донора, як шматок пазла", додав Керадіні.

Як почувається Аарон

Аарон нарешті відчуває запахи. Це переше, що він відчув після операції. За словами медиків, він був вдячний за це відчуття. І звісно, він вдячний за відновлене обличчя.

Око, яке пересадили чоловіку, не здатне рухатися або забезпечувати зір, але сітківка органа реагує на світло, як і належить.