Наше харчування є ключовим чинником гарного здоров'я та самопочуття. Ба більше, існують групи продуктів, які можуть буквально запускати запальні процеси в організмі.

Дієтологи назвали 8 категорій продуктів, які можуть посилити хронічне запалення й підвищити ризик серйозних хвороб, зокрема серцево-судинних, діабету, аутоімунних станів і навіть раку, передає 24 Канал з посиланням на EatingWell.

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Які продукти посилюють запалення?

Доданий цукор

У складі солодких перекусів, соусів і напоїв. Рекомендації American Heart Association свідчать, що добова норма цукру – до 25 грамів (6 чайних ложок) для жінок і 36 грамів (9 чайних ложок) для чоловіків.

Оброблені м'ясо‑продукти

Усіма любимі бекон, сосиски, ковбаски містять синтетичні нітрати й насичені жири, що сприяють запаленню.

Ультра‑перероблена їжа

Фастфуд, готові страви й снеки з підсилювачами смаку, барвниками чи консервантами часто викликають імунну реакцію організму.

Рафіновані вуглеводи

Білий хліб, паста, рис – ці продукти спричиняють швидкий стрибок цукру в крові й провокують запалення та дисбіоз кишечника.

Надлишок омега‑6 жирних кислот

Переважно надлишок цих кислот може статись через соєві, кукурудзяні та соняшникові олії в оброблених продуктах. Їх дисбаланс з омега‑3 може стимулювати запальні процеси.

Трансжири

Частково гідрогенізовані жирні кислоти у фастфуді, маргарині, випічці – пов'язані з підвищеним ризиком хронічних хвороб.

Зловживання алкоголем

Навіть корисні сполуки у вині нівелюються, якщо ви перевищуєте допустиму дозу споживання і спричиняють запалення, особливо у печінці та серці.

Штучні підсолоджувачі

Аспартам, сахарин можуть впливати на мікробіом і спровокувати тонке запалення, особливо у чутливих людей.

Як знизити запалення через харчування?

Варто спробувати обмежити споживання продуктів із довгим списком інгредієнтів, для цього читайте етикетки продуктів та обирайте свідомо. Віддавайте перевагу цільним продуктам і природним замінникам цукру (стевія, аллулоза).

Також слід слідкувати за балансом жирних кислот. Додавайте у свій раціон більше омега‑3 (риба, горіхи) замість омеги‑6. А ще варто замінити перероблені м'ясні продукти на натуральні.

Варто знати! Хронічне запалення – ключовий фактор у розвитку багатьох захворювань, зокрема серцево-судинних, діабету, аутоімунних розладів й навіть онкології. Для того, аби зменшити запалення важливо не лише додавати у раціон корисні продукти, а й мінімізувати ті, що його провокують.