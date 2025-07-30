8 найгірших продуктів, які можуть провокувати хронічне запалення
- Дієтологи виділили 8 категорій продуктів, що посилюють хронічне запалення.
- Щоб знизити запалення, рекомендується обмежити споживання продуктів із довгим списком інгредієнтів, віддавати перевагу цільним продуктам, збалансувати омега-3 та омега-6 жирні кислоти, а також замінити перероблені м'ясні продукти на натуральні.
Наше харчування є ключовим чинником гарного здоров'я та самопочуття. Ба більше, існують групи продуктів, які можуть буквально запускати запальні процеси в організмі.
Дієтологи назвали 8 категорій продуктів, які можуть посилити хронічне запалення й підвищити ризик серйозних хвороб, зокрема серцево-судинних, діабету, аутоімунних станів і навіть раку, передає 24 Канал з посиланням на EatingWell.
Дивіться також Не всі вуглеводи однакові: 7 продуктів, у яких їх менше, ніж ви думаєте
Які продукти посилюють запалення?
- Доданий цукор
У складі солодких перекусів, соусів і напоїв. Рекомендації American Heart Association свідчать, що добова норма цукру – до 25 грамів (6 чайних ложок) для жінок і 36 грамів (9 чайних ложок) для чоловіків.
- Оброблені м'ясо‑продукти
Усіма любимі бекон, сосиски, ковбаски містять синтетичні нітрати й насичені жири, що сприяють запаленню.
- Ультра‑перероблена їжа
Фастфуд, готові страви й снеки з підсилювачами смаку, барвниками чи консервантами часто викликають імунну реакцію організму.
- Рафіновані вуглеводи
Білий хліб, паста, рис – ці продукти спричиняють швидкий стрибок цукру в крові й провокують запалення та дисбіоз кишечника.
- Надлишок омега‑6 жирних кислот
Переважно надлишок цих кислот може статись через соєві, кукурудзяні та соняшникові олії в оброблених продуктах. Їх дисбаланс з омега‑3 може стимулювати запальні процеси.
- Трансжири
Частково гідрогенізовані жирні кислоти у фастфуді, маргарині, випічці – пов'язані з підвищеним ризиком хронічних хвороб.
- Зловживання алкоголем
Навіть корисні сполуки у вині нівелюються, якщо ви перевищуєте допустиму дозу споживання і спричиняють запалення, особливо у печінці та серці.
- Штучні підсолоджувачі
Аспартам, сахарин можуть впливати на мікробіом і спровокувати тонке запалення, особливо у чутливих людей.
Як знизити запалення через харчування?
Варто спробувати обмежити споживання продуктів із довгим списком інгредієнтів, для цього читайте етикетки продуктів та обирайте свідомо. Віддавайте перевагу цільним продуктам і природним замінникам цукру (стевія, аллулоза).
Також слід слідкувати за балансом жирних кислот. Додавайте у свій раціон більше омега‑3 (риба, горіхи) замість омеги‑6. А ще варто замінити перероблені м'ясні продукти на натуральні.
Варто знати! Хронічне запалення – ключовий фактор у розвитку багатьох захворювань, зокрема серцево-судинних, діабету, аутоімунних розладів й навіть онкології. Для того, аби зменшити запалення важливо не лише додавати у раціон корисні продукти, а й мінімізувати ті, що його провокують.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.