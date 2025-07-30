Наше питание является ключевым фактором хорошего здоровья и самочувствия. Более того, существуют группы продуктов, которые могут буквально запускать воспалительные процессы в организме.

Диетологи назвали 8 категорий продуктов, которые могут усилить хроническое воспаление и повысить риск серьезных болезней, в частности сердечно-сосудистых, диабета, аутоиммунных состояний и даже рака, передает 24 Канал со ссылкой на EatingWell.

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Какие продукты усиливают воспаление?

Добавленный сахар

В составе сладких перекусов, соусов и напитков. Рекомендации American Heart Association гласят, что суточная норма сахара – до 25 граммов (6 чайных ложек) для женщин и 36 граммов (9 чайных ложек) для мужчин.

Обработанные мясо-продукты

Всеми любимые бекон, сосиски, колбаски содержат синтетические нитраты и насыщенные жиры, способствующие воспалению.

Ультра-переработанная пища

Фастфуд, готовые блюда и снеки с усилителями вкуса, красителями или консервантами часто вызывают иммунную реакцию организма.

Рафинированные углеводы

Белый хлеб, паста, рис – эти продукты вызывают быстрый скачок сахара в крови и провоцируют воспаление и дисбиоз кишечника.

Избыток омега-6 жирных кислот

Преимущественно избыток этих кислот может произойти из-за соевых, кукурузных и подсолнечных масел в обработанных продуктах. Их дисбаланс с омега-3 может стимулировать воспалительные процессы.

Трансжиры

Частично гидрогенизированные жирные кислоты в фастфуде, маргарине, выпечке – связаны с повышенным риском хронических болезней.

Злоупотребление алкоголем

Даже полезные соединения в вине нивелируются, если вы превышаете допустимую дозу потребления и вызывают воспаление, особенно в печени и сердце.

Искусственные подсластители

Аспартам, сахарин могут влиять на микробиом и спровоцировать тонкое воспаление, особенно у чувствительных людей.

Как снизить воспаление через питание?

Стоит попробовать ограничить потребление продуктов с длинным списком ингредиентов, для этого читайте этикетки продуктов и выбирайте сознательно. Отдавайте предпочтение цельным продуктам и естественным заменителям сахара (стевия, аллулоза).

Также следует следить за балансом жирных кислот. Добавляйте в свой рацион больше омега-3 (рыба, орехи) вместо омеги-6. А еще стоит заменить переработанные мясные продукты на натуральные.

Стоит знать! Хроническое воспаление – ключевой фактор в развитии многих заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, диабета, аутоиммунных расстройств и даже онкологии. Для того, чтобы уменьшить воспаление важно не только добавлять в рацион полезные продукты, но и минимизировать те, что его провоцируют.