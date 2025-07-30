8 худших продуктов, которые могут провоцировать хроническое воспаление
- Диетологи выделили 8 категорий продуктов, усиливающих хроническое воспаление.
- Чтобы снизить воспаление, рекомендуется ограничить потребление продуктов с длинным списком ингредиентов, отдавать предпочтение цельным продуктам, сбалансировать омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также заменить переработанные мясные продукты на натуральные.
Наше питание является ключевым фактором хорошего здоровья и самочувствия. Более того, существуют группы продуктов, которые могут буквально запускать воспалительные процессы в организме.
Диетологи назвали 8 категорий продуктов, которые могут усилить хроническое воспаление и повысить риск серьезных болезней, в частности сердечно-сосудистых, диабета, аутоиммунных состояний и даже рака, передает 24 Канал со ссылкой на EatingWell.
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Какие продукты усиливают воспаление?
- Добавленный сахар
В составе сладких перекусов, соусов и напитков. Рекомендации American Heart Association гласят, что суточная норма сахара – до 25 граммов (6 чайных ложек) для женщин и 36 граммов (9 чайных ложек) для мужчин.
- Обработанные мясо-продукты
Всеми любимые бекон, сосиски, колбаски содержат синтетические нитраты и насыщенные жиры, способствующие воспалению.
- Ультра-переработанная пища
Фастфуд, готовые блюда и снеки с усилителями вкуса, красителями или консервантами часто вызывают иммунную реакцию организма.
- Рафинированные углеводы
Белый хлеб, паста, рис – эти продукты вызывают быстрый скачок сахара в крови и провоцируют воспаление и дисбиоз кишечника.
- Избыток омега-6 жирных кислот
Преимущественно избыток этих кислот может произойти из-за соевых, кукурузных и подсолнечных масел в обработанных продуктах. Их дисбаланс с омега-3 может стимулировать воспалительные процессы.
- Трансжиры
Частично гидрогенизированные жирные кислоты в фастфуде, маргарине, выпечке – связаны с повышенным риском хронических болезней.
- Злоупотребление алкоголем
Даже полезные соединения в вине нивелируются, если вы превышаете допустимую дозу потребления и вызывают воспаление, особенно в печени и сердце.
- Искусственные подсластители
Аспартам, сахарин могут влиять на микробиом и спровоцировать тонкое воспаление, особенно у чувствительных людей.
Как снизить воспаление через питание?
Стоит попробовать ограничить потребление продуктов с длинным списком ингредиентов, для этого читайте этикетки продуктов и выбирайте сознательно. Отдавайте предпочтение цельным продуктам и естественным заменителям сахара (стевия, аллулоза).
Также следует следить за балансом жирных кислот. Добавляйте в свой рацион больше омега-3 (рыба, орехи) вместо омеги-6. А еще стоит заменить переработанные мясные продукты на натуральные.
Стоит знать! Хроническое воспаление – ключевой фактор в развитии многих заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, диабета, аутоиммунных расстройств и даже онкологии. Для того, чтобы уменьшить воспаление важно не только добавлять в рацион полезные продукты, но и минимизировать те, что его провоцируют.
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