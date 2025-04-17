Щоб спати міцно та солодко: 6 напоїв, від яких варто відмовитись перед сном

Те, що ви п'єте, має таке ж значення, як і те, що ви їсте, особливо коли йдеться про якісний відпочинок. Деякі напої, особливо якщо вживати їх пізно ввечері, можуть порушити ваш біологічний ритм, спричинити підвищення рівня цукру в крові та навіть викликати тривожність.

Нині кожен 5 дорослий спить менше рекомендованих 7 годин на добу. Дієтологиня Медісон Рідер розповіла, яких напоїв краще уникати ввечері, щоб мати кращий відпочинок передає 24 Канал.

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Напої з кофеїном

Напої, що містять кофеїн, зокрема зелений чай або енергетики, можуть порушувати сон, блокуючи аденозин – речовину, яка накопичується у мозку протягом дня і сигналізує організму про те, що потрібно відпочити.

Без цього сигналу мозок залишається бадьорим, що ускладнює занурення у глибокий відновлювальний сон. Кава зазвичай містить більше кофеїну та швидко засвоюється, забезпечуючи сильний ефект. Чай, навпаки, містить L-теанін, який пом'якшує вплив стимулятора. Та якщо у вас виникають труднощі зі сном, дієтологиня радить обмежити вживання кофеїну після 14:00 або навіть раніше.

Кава та чай без кофеїну

Навіть у безкофеїнових напоях може бути невелика кількість кофеїну – від 2 до 15 мг на порцію. Для чутливих до кофеїну людей це може ускладнити засинання чи підтримання сну.

Ставтеся до безкофеїнових напоїв як до продуктів із низьким вмістом кофеїну та вживайте їх у першій половині дня,

– рекомендує Рідер.

Солодкі напої

Солодкі напої, такі як соки, гарячий шоколад або підсолоджений чай, можуть спричиняти різкі коливання рівня цукру в крові. Організм у відповідь може виробляти гормони стресу – кортизол і адреналін, що призведе до тривожності та нічних пробуджень.

Цукор також може знизити рівень мелатоніну, гормону сну, та збільшити кількість нічних походів до туалету. Щоб уникнути цих ефектів, Рідер радить утримуватися від солодких напоїв за 3 – 4 години до сну, щоб організм встиг стабілізувати рівень цукру.

Алкоголь

Алкоголь може створити відчуття розслаблення перед сном завдяки седативному ефекту. Однак його метаболізм порушує фазу швидкого сну, важливу для емоційного врівноваження, пам’яті та настрою. Це може спричинити тривожність, відчуття жару або передчасні пробудження.

Солодкі алкогольні напої, наприклад коктейлі або десертне вино, додатково провокують коливання рівня цукру, що також може заважати повноцінному відпочинк,

– додає Рідер.

Газовані напої

Газована вода може викликати дискомфорт через здуття живота та додаткове навантаження на шлунок. Навіть якщо у напої немає кофеїну чи цукру, відчуття важкості може завадити заснути, пояснює дієтолог Емі Девіс. Якщо ви маєте схильність до кислотного рефлюксу, таких напоїв краще взагалі уникати.

Кислі напої

Кислі напої, такі як лимонад, апельсиновий сік чи комбуча, можуть провокувати печію або рефлюкс, особливо якщо пити їх перед сном. Щоб уникнути неприємних наслідків, Емі Девіс радить розбавляти їх водою або замінювати трав’яним чаєм. Уживання таких напоїв бажано завершувати за 2 – 3 години до сну.