3 міфи про здоровʼя харчування: спростування від дієтологині

Погортайте стрічку у своїх соціальних мережах, і ви знайдете безліч гуру, які дають поради про здоровий спосіб життя, хитрощі у харчуванні та чарівні засоби. Але багато з них є шкідливими і не мають ніякого наукового підґрунтя.

Професійна дієтологиня Емілі Інгліш спростувала найпоширеніші міфи про харчування, повідомляє 24 Канал з посилання на Women's Health.

Також на тему Чим корисна цибуля та як її найкраще споживати

Міф №1. Правильне харчування складне

Їжа має бути смачною, але не занадто складною. Достатньо вживати натуральні, якісні продукти, наприклад, цільнозернові. Зменшіть кількість ультраоброблених продуктів і приділіть увагу сну, фізичній активності, рівню стресу та іншим факторам,

– радить Емілі.

Експертка підкреслює, що здорове харчування не повинно перетворюватися на щоденний марафон із надзусиллями.

Міф №2. Не можна зовсім їсти шкідливі продукти

На думку Інгліш, можна радувати себе нездоровими, але улюбленими продуктами і при цьому зберігати здоров'я. Вона додає: якщо вам дуже хочеться з’їсти шоколадку, це не злочин. Також можна приготувати десерт із корисних інгредієнтів. "Наприклад, я змішую йогурт із подрібненим хлібцем, додаю трохи мармеладу, заморожені ягоди та корицю. Це як морозиво з попкорном – дуже смачно!" – ділиться своїм рецептом Емілі.

Міф №3. Здорове харчування однакове для всіх

"Ніхто не повинен дотримуватися однакової схеми харчування. У кожного свій шлях, свій смак і свої вподобання. Це робить нас унікальними", – підкреслює експертка.

Дієтологиня радить не захоплюватися нав’язаними рецептами та не довіряти всьому, що зустрічається у соціальних мережах, де часто публікують інформацію заради популярності.

"Вам не потрібно їсти 12 яєць на день. Вам не потрібно боятися додавати вівсяне молоко у каву. Баланс цукру в крові та турбота про здоров'я вашого метаболізму дуже важливі, але те, як люди часом неправильно інтерпретують інформацію, лякає. Ви зациклюєтеся на найдрібніших деталях і не бачите загальної картини", – підсумовує Емілі Інгліш.