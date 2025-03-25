3 мифа о здоровье питания: опровержение от диетолога

Полистайте ленту в своих социальных сетях, и вы найдете множество гуру, которые дают советы о здоровом образе жизни, хитрости в питании и волшебные средства. Но многие из них являются вредными и не имеют никакой научной основы.

Профессиональный диетолог Эмили Инглиш опровергла самые распространенные мифы о питании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Women's Health.

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Миф №1. Правильное питание сложное

Еда должна быть вкусной, но не слишком сложной. Достаточно употреблять натуральные, качественные продукты, например, цельнозерновые. Уменьшите количество ультраобработанных продуктов и уделите внимание сну, физической активности, уровню стресса и другим факторам,

– советует Эмили.

Эксперт подчеркивает, что здоровое питание не должно превращаться в ежедневный марафон со сверхусилиями.

Миф №2. Нельзя совсем есть вредные продукты

По мнению Инглиш, можно радовать себя нездоровыми, но любимыми продуктами и при этом сохранять здоровье. Она добавляет: если вам очень хочется съесть шоколадку, это не преступление. Также можно приготовить десерт из полезных ингредиентов. "Например, я смешиваю йогурт с измельченным хлебцем, добавляю немного мармелада, замороженные ягоды и корицу. Это как мороженое с попкорном – очень вкусно!" – делится своим рецептом Эмили.

Миф №3. Здоровое питание одинаково для всех

"Никто не должен придерживаться одинаковой схемы питания. У каждого свой путь, свой вкус и свои предпочтения. Это делает нас уникальными", – подчеркивает эксперт.

Диетолог советует не увлекаться навязанными рецептами и не доверять всему, что встречается в социальных сетях, где часто публикуют информацию ради популярности.

"Вам не нужно есть 12 яиц в день. Вам не нужно бояться добавлять овсяное молоко в кофе. Баланс сахара в крови и забота о здоровье вашего метаболизма очень важны, но то, как люди порой неправильно интерпретируют информацию, пугает. Вы зацикливаетесь на мельчайших деталях и не видите общей картины", – подытоживает Эмили Инглиш.