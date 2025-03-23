Новое исследование, опубликовано в журнале Archives of Disease in Childhood, предупреждает о возможной скрытой опасности для здоровья детей от популярных летних напитков, информирует 24 Канал.

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Какие симптомы возникли у детей

Все пострадавшие – дети в возрасте от 2 до 6 лет, которые получили лечение в медицинских учреждениях Великобритании и Ирландии. У детей наблюдались симптомы, в частности резкое ухудшение сознания, снижение уровня сахара в крови (гипогликемия), метаболический ацидоз (повышенный уровень молочной кислоты в крови), псевдогипертриглицеридемия (ложно повышенный уровень триглицеридов) и гипокалиемия (недостаток калия).

"Дети имели очень низкий уровень сахара в крови, находились в бессознательном состоянии, и у одного из них даже начались судороги. Все пациенты также имели повышенный уровень лактата в крови", - рассказала ведущий автор исследования, педиатр Эллен Крашелл.

Она отметила, что во время болезни у пациентов также был обнаружен высокий уровень глицерина в крови и моче, который исчез после лечения. Хотя дети быстро выздоровели, им все же пришлось пройти госпитализацию и получить внутривенную терапию.

Что выявило исследование

Исследование показало, что употребление ледяных напитков с глицерином, в частности слашей, может вызвать глицериновую интоксикацию. Однако, по словам ученых, 95% пациентов полностью избавились от симптомов после отказа от этих напитков.

Справочно. Глицерин – это химическое соединение, которое используется как подсластитель и помогает сохранять консистенцию напитков.

"В последнее время глицерин часто применяют как заменитель сахара, но в чрезмерных дозах он может быть опасным для детей", – объяснила Крашелл.

Хотя ранее подобные случаи не фиксировались, ученые отмечают, что их исследование имеет ограничения. Прежде всего оно заключается в том, что анализировали только тяжелые случаи, которые попали в отделения неотложной помощи.

Какие рекомендации врачей

Кроме того, неизвестно, сколько глицерина содержится в различных напитках, что затрудняет точную оценку рисков. Эксперты рекомендуют ограничить употребление слашей и выпустили несколько рекомендаций:

Детям до 4 лет следует полностью избегать таких напитков.

Дети старше 5 лет могут употреблять слаши только в умеренных количествах.

Родителям советуют контролировать использование домашних слаш-машин и внимательно проверять состав сиропов для приготовления напитков.

Исследователи надеются, что их работа поможет разработать новые рекомендации и стандарты по безопасному употреблению глицерина в пищевой промышленности.