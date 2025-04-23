На 15% знижує ризики деменції: фактор, який варто взяти під контроль

Зниження артеріального тиску за допомогою ліків, зміни способу життя і підтримки медиків може зменшити ймовірність розвитку деменції на 15%.

До таких висновків дійшли дослідники з США та Китаю, опублікувавши результати у журналі Nature Medicine, повідомляє 24 Канал.

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Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь понад 33 700 осіб віком від 40 років з 326 сіл у Китаї, які мали неконтрольовану гіпертонію.

Їх випадковим чином розподілили на дві групи:

одну забезпечували інтенсивною медичною підтримкою,

а інша отримувала стандартну допомогу.

Учасникам з інтенсивної групи (понад 17 000 осіб) пропонували безоплатні або доступні медикаменти, поради щодо зниження ваги, зменшення споживання солі та алкоголю, а також тонометри для самостійного моніторингу тиску.

Інша група лікувалася звичайним способом – лише за потреби, без регулярної підтримки та обладнання.

Що показав експеримент

За 4 роки виявилось, що в групі з посиленим лікуванням було на 15% менше випадків деменції (668 проти 734). Також знизився ризик помірного когнітивного погіршення – на 16%.

"Підтримка нормального тиску – дієвий захист мозку в старшому віці, хоча це не гарантує повного захисту від деменції", – зазначила професорка Тара Спайрес-Джонс з Единбурзького університету.

Фахівці наголосили: результати перспективні, однак потрібні додаткові дослідження в інших країнах і на довших відрізках часу, аби перевірити ефективність цього підходу у глобальному масштабі.