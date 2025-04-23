На 15% снижает риски деменции: фактор, который стоит взять под контроль
- Снижение артериального давления может уменьшить вероятность развития деменции на 15% с помощью лекарств, изменения образа жизни и поддержки медиков.
- Исследование в Китае показало, что интенсивная медицинская поддержка уменьшила случаи деменции и когнитивных нарушений в группе из более 17,000 человек.
Снижение артериального давления с помощью лекарств, изменения образа жизни и поддержки медиков может уменьшить вероятность развития деменции на 15%.
К таким выводам пришли исследователи из США и Китая, опубликовав результаты в журнале Nature Medicine, сообщает 24 Канал.
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Детали исследования
В исследовании приняли участие более 33 700 человек в возрасте от 40 лет из 326 сел в Китае, которые имели неконтролируемую гипертонию.
Их случайным образом распределили на две группы:
- одну обеспечивали интенсивной медицинской поддержкой,
- а другая получала стандартную помощь.
Участникам из интенсивной группы (более 17 000 человек) предлагали бесплатные или доступные медикаменты, советы по снижению веса, уменьшение потребления соли и алкоголя, а также тонометры для самостоятельного мониторинга давления.
Другая группа лечилась обычным способом – только при необходимости, без регулярной поддержки и оборудования.
Что показал эксперимент
За 4 года оказалось, что в группе с усиленным лечением было на 15% меньше случаев деменции (668 против 734). Также снизился риск умеренного когнитивного ухудшения – на 16%.
"Поддержание нормального давления – действенная защита мозга в старшем возрасте, хотя это не гарантирует полной защиты от деменции", – отметила профессор Тара Спайрес-Джонс из Эдинбургского университета.
Специалисты отметили: результаты перспективные, однако нужны дополнительные исследования в других странах и на более длинных отрезках времени, чтобы проверить эффективность этого подхода в глобальном масштабе.
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