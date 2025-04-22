Це відкриття у перспективі допоможе глибше зрозуміти процеси виникнення захворювання та надасть лікарям можливість раніше розпочинати профілактику ризиків, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Lancet Regional Health – Americas.

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Нове дослідження хвороби Альцгеймера

Фахівці з Каліфорнійського університету (США) провели аналіз даних Національного лонгітюдного дослідження здоров’я підлітків та дорослих, яке охоплювало період з 1994 до 2018 року.

Розмір вибірок варіювався від 4507 до 11 449 учасників (середній вік становив 28 років) у межах IV хвилі дослідження та від 529 до 1121 учасника (середній вік – 38 років) у межах V хвилі.

Учені оцінювали фактори ризику серцево-судинних захворювань і деменції (CAIDE), враховуючи такі параметри, як вік, стать, рівень освіти, артеріальний тиск, індекс маси тіла, рівень холестерину, фізичну активність, шкідливі звички та генетичний статус, зокрема наявність варіацій гена APOE.

Крім того, аналізувалися рівні в крові таких речовин, як бета-амілоїд і тау-білок, які сьогодні вважаються ключовими біомаркерами хвороби Альцгеймера, а також інтерлейкінів і нейрофіламентів, що відповідають за структуру нервових клітин.

Для перевірки когнітивних функцій учасникам пропонували виконати кілька завдань, наприклад, запам’ятати якнайбільше слів із запропонованого списку. Це дозволило вченим дослідити кореляцію між біомаркерами хвороби та рівнем когнітивних здібностей.

Ранні ознаки хвороби Альцгеймера

Результати виявилися неоднозначними. Наприклад, основний генетичний фактор ризику APOE не мав зв’язку з погіршенням пам’яті у людей середнього віку.

Однак були знайдені статистично значущі взаємозв’язки між показниками CAIDE, рівнями амілоїдів і тау-білків, а також когнітивними функціями у людей віком до 44 років. Проте вчені наголошують, що поки йдеться лише про наявність окремих факторів, і роблять обережні висновки.

Варто зазначити ряд обмежень цього дослідження. Наприклад, не всі учасники (у IV хвилі – лише 75,9 відсотка) надали зразки крові, а розмір вибірки у II хвилі (від 529 до 1121 учасника) був недостатнім для повноцінного вікового аналізу.

Більша вибірка у IV хвилі дозволила детальніше виявити окремі значущі ефекти, тоді як в інших учасників взаємозв’язки були менш вираженими. Крім того, ці відмінності могли бути пов’язані зі змінністю самих взаємозв’язків між маркерами та когнітивними функціями.

Вперше вченим вдалося знайти дані, які свідчать про наявність зв’язку між окремими факторами хвороби Альцгеймера та погіршенням когнітивних функцій вже у віці від 24 до 44 років.