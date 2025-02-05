12 простих кроків до здорового життя
- Олег Швець, президент Асоціації дієтологів України, надав поради для поліпшення самопочуття.
- Рекомендації включають обмеження часу перед екраном, навчання новому, проведення більше часу на свіжому повітрі, підтримку балансу та практику усвідомленості для зниження стресу.
- Фізична активність та прогулянки на сонці підвищують рівень вітаміну D і зміцнюють здоров'я кісток, серцево-судинної системи та покращують настрій.
Багато людей планують змінити спосіб життя на початку року. У цьому є сенс, адже навіть у складних умовах є речі, які залежать лише від нас.
Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров’я МОЗ Олег Швець поділився порадами, що допоможуть покращити самопочуття вже сьогодні, інформує 24 Канал.
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Корисні звички для здоров’я
- Снідайте щодня
Ранковий прийом їжі запускає метаболізм, запобігає переїданню протягом дня та підвищує продуктивність.
- Плануйте своє харчування
Це дозволить заощадити час і гроші, а також контролювати якість та кількість їжі.
- Пийте достатньо води
Якщо вам складно пити чисту воду, додайте до неї лимон, лайм, ягоди або огірок.
- Будьте активними
Навіть 30 хвилин ходьби 5 разів на тиждень можуть суттєво покращити настрій і самопочуття.
- Обмежте час перед екраном
Встановіть періоди без гаджетів, щоб присвятити час прогулянкам, читанню чи іншим корисним справам.
- Навчайтеся новому
Освоєння нових навичок, наприклад, вивчення іноземної мови, допомагає підтримувати мозок у тонусі.
- Відмовтеся від куріння
Якщо ви ще курите, настав час позбутися цієї звички. Це позитивно вплине на ваше здоров'я.
- Нормалізуйте сон
Спіть 7 – 9 годин на добу, лягайте та прокидайтеся в один і той самий час – це покращить пам’ять, концентрацію та настрій.
- Регулярно займайтеся спортом
Фізична активність зміцнює серце, кістки та допомагає підтримувати здорову вагу.
- Більше часу проводьте на свіжому повітрі
Прогулянки на сонці підвищують рівень вітаміну D, який корисний для кісток, серцево-судинної системи та настрою.
- Підтримуйте баланс
Розвиток рівноваги допомагає уникати травм. Навіть звичайна ходьба сприяє зміцненню координації рухів.
- Практикуйте усвідомленість
Дослідження доводять, що усвідомленість допомагає знизити рівень стресу, полегшити біль та покращити емоційний стан.
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