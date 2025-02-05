12 простых шагов к здоровой жизни

Многие люди планируют изменить образ жизни в начале года. В этом есть смысл, ведь даже в сложных условиях есть вещи, которые зависят только от нас.

Президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Олег Швец поделился советами, которые помогут улучшить самочувствие уже сегодня, информирует 24 Канал.

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Полезные привычки для здоровья

Завтракайте ежедневно

Утренний прием пищи запускает метаболизм, предотвращает переедание в течение дня и повышает производительность.

Планируйте свое питание

Это позволит сэкономить время и деньги, а также контролировать качество и количество пищи.

Пейте достаточно воды

Если вам сложно пить чистую воду, добавьте к ней лимон, лайм, ягоды или огурец.

Будьте активными

Даже 30 минут ходьбы 5 раз в неделю могут существенно улучшить настроение и самочувствие.

Ограничьте время перед экраном

Установите периоды без гаджетов, чтобы посвятить время прогулкам, чтению или другим полезным делам.

Учитесь новому

Освоение новых навыков, например, изучение иностранного языка, помогает поддерживать мозг в тонусе.

Откажитесь от курения

Если вы еще курите, пришло время избавиться от этой привычки. Это положительно повлияет на ваше здоровье.

Нормализуйте сон

Спите 7 – 9 часов в сутки, ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время – это улучшит память, концентрацию и настроение.

Регулярно занимайтесь спортом

Физическая активность укрепляет сердце, кости и помогает поддерживать здоровый вес.

Больше времени проводите на свежем воздухе

Прогулки на солнце повышают уровень витамина D, который полезен для костей, сердечно-сосудистой системы и настроения.

Поддерживайте баланс

Развитие равновесия помогает избегать травм. Даже обычная ходьба способствует укреплению координации движений.

Практикуйте осознанность

Исследования доказывают, что осознанность помогает снизить уровень стресса, облегчить боль и улучшить эмоциональное состояние.