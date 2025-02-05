Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров’я МОЗ Олег Швець поділився порадами, що допоможуть покращити самопочуття вже сьогодні, інформує 24 Канал.

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Корисні звички для здоров’я

Снідайте щодня

Ранковий прийом їжі запускає метаболізм, запобігає переїданню протягом дня та підвищує продуктивність.

Плануйте своє харчування

Це дозволить заощадити час і гроші, а також контролювати якість та кількість їжі.

Пийте достатньо води

Якщо вам складно пити чисту воду, додайте до неї лимон, лайм, ягоди або огірок.

Будьте активними

Навіть 30 хвилин ходьби 5 разів на тиждень можуть суттєво покращити настрій і самопочуття.

Обмежте час перед екраном

Встановіть періоди без гаджетів, щоб присвятити час прогулянкам, читанню чи іншим корисним справам.

Навчайтеся новому

Освоєння нових навичок, наприклад, вивчення іноземної мови, допомагає підтримувати мозок у тонусі.

Відмовтеся від куріння

Якщо ви ще курите, настав час позбутися цієї звички. Це позитивно вплине на ваше здоров'я.

Нормалізуйте сон

Спіть 7 – 9 годин на добу, лягайте та прокидайтеся в один і той самий час – це покращить пам’ять, концентрацію та настрій.

Регулярно займайтеся спортом

Фізична активність зміцнює серце, кістки та допомагає підтримувати здорову вагу.

Більше часу проводьте на свіжому повітрі

Прогулянки на сонці підвищують рівень вітаміну D, який корисний для кісток, серцево-судинної системи та настрою.

Підтримуйте баланс

Розвиток рівноваги допомагає уникати травм. Навіть звичайна ходьба сприяє зміцненню координації рухів.

Практикуйте усвідомленість

Дослідження доводять, що усвідомленість допомагає знизити рівень стресу, полегшити біль та покращити емоційний стан.