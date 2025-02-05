Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров’я МОЗ Олег Швець поділився порадами, що допоможуть покращити самопочуття вже сьогодні, інформує 24 Канал.

Дивіться також Серед людей, які не курять, збільшується кількість хворих на рак легенів: у чому причина

Корисні звички для здоров’я

  • Снідайте щодня

Ранковий прийом їжі запускає метаболізм, запобігає переїданню протягом дня та підвищує продуктивність.

  • Плануйте своє харчування

Це дозволить заощадити час і гроші, а також контролювати якість та кількість їжі.

  • Пийте достатньо води

Якщо вам складно пити чисту воду, додайте до неї лимон, лайм, ягоди або огірок.

  • Будьте активними

Навіть 30 хвилин ходьби 5 разів на тиждень можуть суттєво покращити настрій і самопочуття.

  • Обмежте час перед екраном

Встановіть періоди без гаджетів, щоб присвятити час прогулянкам, читанню чи іншим корисним справам.

  • Навчайтеся новому

Освоєння нових навичок, наприклад, вивчення іноземної мови, допомагає підтримувати мозок у тонусі.

  • Відмовтеся від куріння

Якщо ви ще курите, настав час позбутися цієї звички. Це позитивно вплине на ваше здоров'я.

  • Нормалізуйте сон

Спіть 7 – 9 годин на добу, лягайте та прокидайтеся в один і той самий час – це покращить пам’ять, концентрацію та настрій.

  • Регулярно займайтеся спортом

Фізична активність зміцнює серце, кістки та допомагає підтримувати здорову вагу.

  • Більше часу проводьте на свіжому повітрі

Прогулянки на сонці підвищують рівень вітаміну D, який корисний для кісток, серцево-судинної системи та настрою.

  • Підтримуйте баланс

Розвиток рівноваги допомагає уникати травм. Навіть звичайна ходьба сприяє зміцненню координації рухів.

  • Практикуйте усвідомленість

Дослідження доводять, що усвідомленість допомагає знизити рівень стресу, полегшити біль та покращити емоційний стан.