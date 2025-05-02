11 продуктів, від яких варто відмовитись, щоб схуднути до літа

Ультраоброблена їжа присутня в раціоні багатьох людей. Третина людей замовляє їжу на винос щотижня, а більшість щодня ласує тортами чи печивом.

11 продуктів, які шкодять фігурі

За словами дієтологині Кім Пірсон, такі продукти становлять понад половину щоденного споживання калорій. У матеріалі The Telegraph вона пояснила, які саме страви можуть стати перешкодою на шляху до схуднення, передає 24 Канал.

Дивіться також Один інгредієнт, який варто додавати до чаю для зміцнення імунітету

Лазанья

Готова лазанья містить до 700 калорій, багато насичених жирів і солі. Часто вона складається з рафінованих макаронів та соусів із консервантами, що не сприяють ні здоров'ю, ні стрункості.

Чіпси

Всього 100 грамів – це вже 200 калорій. Чіпси смажать у рафінованих оліях, вони бідні на поживні речовини, але надто "зручні", щоб зупинитися на одній порції.

Піца

Одна піца з доставки може містити до 3700 калорій. Зазвичай її готують з білого борошна, ковбас та інших оброблених інгредієнтів, що робить її дуже калорійною та малопоживною.

Піца дуже калорійний продукт / Фото Unsplash

Круасани

Повітряні та масляні – вони містять приблизно 250 калорій кожен. Через біле борошно та велику кількість жиру круасани швидко з'їдаються і не дають відчуття ситості.

Смажена курка

Панірування, фритюр і жирні олії – така страва далека від здорової. Вона багата на калорії та трансжири.

Морозиво

Ми споживаємо в середньому 9 літрів морозива на рік. Воно містить цукор, вершки, стабілізатори й ароматизатори – справжній калорійний "мікс", що не сприяє схудненню.

Торти й печиво

Шість із десяти людей їдять їх щодня. Хоча вони здаються дрібницею, у них багато цукру, білого борошна та консервантів, а енергії вистачає ненадовго.

Солодке варто споживати помірно / Фото Unsplash

Макарони з сиром

Особливо покупні варіанти – до 900 калорій у порції. Через рафіноване борошно та сир вони майже не містять білка, тому ними легко переїсти.

Оброблене м'ясо

Бекон, сосиски, шинка – містять багато солі, жиру та калорій. Їх споживання пов'язують із ризиком серцево-судинних захворювань і набором ваги.

Солодка кава з кав'ярень

Фрапучіно, лате з сиропами, вершками й підсолодженим молоком можуть мати понад 400 калорій – як повноцінний обід. Краще обирати каву без підсолоджувачів або з краплею молока.

Бургери

Білий хліб, жирне м'ясо, соуси, велика порція фрі та солодкий напій – типове "комбо", яке перевищує денну норму калорій за один прийом їжі.

Важливо! Варто уникати щоденного споживання цих продуктів, якщо ваша мета – контроль ваги чи покращення здоров'я. Річ у тім, що ультраоброблена їжа має низьку поживну цінність і може призвести до переїдання. Раціон, багатий на цільні продукти, овочі, білки та складні вуглеводи, навпаки сприятиме схудненню та гарному самопочуттю.