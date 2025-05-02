11 продуктів, від яких варто відмовитись, щоб схуднути до літа
- Дієтологиня Кім Пірсон назвала 11 продуктів, які заважають схудненню, включаючи лазанью, чіпси, піцу, круасани, смажену курку, морозиво, торти й печиво, макарони з сиром, оброблене м'ясо, солодку каву та бургери.
- Ультраоброблена їжа має низьку поживну цінність і може призвести до переїдання, тому варто віддавати перевагу цільним продуктам, овочам, білкам і складним вуглеводам для контролю ваги та покращення здоров'я.
Ультраоброблена їжа присутня в раціоні багатьох людей. Третина людей замовляє їжу на винос щотижня, а більшість щодня ласує тортами чи печивом.
11 продуктів, які шкодять фігурі
За словами дієтологині Кім Пірсон, такі продукти становлять понад половину щоденного споживання калорій. У матеріалі The Telegraph вона пояснила, які саме страви можуть стати перешкодою на шляху до схуднення, передає 24 Канал.
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- Лазанья
Готова лазанья містить до 700 калорій, багато насичених жирів і солі. Часто вона складається з рафінованих макаронів та соусів із консервантами, що не сприяють ні здоров'ю, ні стрункості.
- Чіпси
Всього 100 грамів – це вже 200 калорій. Чіпси смажать у рафінованих оліях, вони бідні на поживні речовини, але надто "зручні", щоб зупинитися на одній порції.
- Піца
Одна піца з доставки може містити до 3700 калорій. Зазвичай її готують з білого борошна, ковбас та інших оброблених інгредієнтів, що робить її дуже калорійною та малопоживною.
Піца дуже калорійний продукт / Фото Unsplash
- Круасани
Повітряні та масляні – вони містять приблизно 250 калорій кожен. Через біле борошно та велику кількість жиру круасани швидко з'їдаються і не дають відчуття ситості.
- Смажена курка
Панірування, фритюр і жирні олії – така страва далека від здорової. Вона багата на калорії та трансжири.
- Морозиво
Ми споживаємо в середньому 9 літрів морозива на рік. Воно містить цукор, вершки, стабілізатори й ароматизатори – справжній калорійний "мікс", що не сприяє схудненню.
- Торти й печиво
Шість із десяти людей їдять їх щодня. Хоча вони здаються дрібницею, у них багато цукру, білого борошна та консервантів, а енергії вистачає ненадовго.
Солодке варто споживати помірно / Фото Unsplash
- Макарони з сиром
Особливо покупні варіанти – до 900 калорій у порції. Через рафіноване борошно та сир вони майже не містять білка, тому ними легко переїсти.
- Оброблене м'ясо
Бекон, сосиски, шинка – містять багато солі, жиру та калорій. Їх споживання пов'язують із ризиком серцево-судинних захворювань і набором ваги.
- Солодка кава з кав'ярень
Фрапучіно, лате з сиропами, вершками й підсолодженим молоком можуть мати понад 400 калорій – як повноцінний обід. Краще обирати каву без підсолоджувачів або з краплею молока.
- Бургери
Білий хліб, жирне м'ясо, соуси, велика порція фрі та солодкий напій – типове "комбо", яке перевищує денну норму калорій за один прийом їжі.
Важливо! Варто уникати щоденного споживання цих продуктів, якщо ваша мета – контроль ваги чи покращення здоров'я. Річ у тім, що ультраоброблена їжа має низьку поживну цінність і може призвести до переїдання. Раціон, багатий на цільні продукти, овочі, білки та складні вуглеводи, навпаки сприятиме схудненню та гарному самопочуттю.
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