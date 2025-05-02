11 продуктов, которые мешают похудению – предупреждение от диетолога
- Диетолог Ким Пирсон назвала 11 продуктов, которые мешают похудению, включая лазанью, чипсы, пиццу, круассаны, жареную курицу, мороженое, торты и печенье, макароны с сыром, обработанное мясо, сладкий кофе и бургеры.
- Ультраобработанная пища имеет низкую питательную ценность и может привести к перееданию, поэтому стоит отдавать предпочтение цельным продуктам, овощам, белкам и сложным углеводам для контроля веса и улучшения здоровья.
Ультраобработанная пища присутствует в рационе многих людей. Треть людей заказывает еду на вынос еженедельно, а большинство ежедневно лакомится тортами или печеньем.
11 продуктов, которые вредят фигуре
По словам диетолога Ким Пирсон, такие продукты составляют более половины ежедневного потребления калорий. В материале The Telegraph она объяснила, какие именно блюда могут стать препятствием на пути к похудению, передает 24 Канал.
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- Лазанья
Готовая лазанья содержит до 700 калорий, много насыщенных жиров и соли. Часто она состоит из рафинированных макарон и соусов с консервантами, что не способствуют ни здоровью, ни стройности.
- Чипсы
Всего 100 граммов – это уже 200 калорий. Чипсы жарят в рафинированных маслах, они бедны питательными веществами, но слишком "удобные", чтобы остановиться на одной порции.
- Пицца
Одна пицца с доставки может содержать до 3700 калорий. Обычно ее готовят из белой муки, колбас и других обработанных ингредиентов, что делает ее очень калорийной и малопитательной.
Пицца очень калорийный продукт / Фото Unsplash
- Круассаны
Воздушные и масляные – они содержат примерно 250 калорий каждый. Из-за белой муки и большого количества жира круассаны быстро съедаются и не дают ощущения сытости.
- Жареная курица
Панировка, фритюр и жирные масла – такое блюдо далеко от здорового. Оно богато калориями и трансжирами.
- Мороженое
Мы потребляем в среднем 9 литров мороженого в год. Оно содержит сахар, сливки, стабилизаторы и ароматизаторы – настоящий калорийный "микс", не способствующий похудению.
- Торты и печенье
Шесть из десяти людей едят их ежедневно. Хотя они кажутся мелочью, в них много сахара, белой муки и консервантов, а энергии хватает ненадолго.
Сладкое стоит потреблять умеренно / Фото Unsplash
- Макароны с сыром
Особенно покупные варианты – до 900 калорий в порции. Из-за рафинированной муки и сыра они почти не содержат белка, поэтому ими легко переесть.
- Обработанное мясо
Бекон, сосиски, ветчина – содержат много соли, жира и калорий. Их потребление связывают с риском сердечно-сосудистых заболеваний и набором веса.
- Сладкий кофе из кофеен
Фрапучино, латте с сиропами, сливками и подслащенным молоком могут иметь более 400 калорий – как полноценный обед. Лучше выбирать кофе без подсластителей или с каплей молока.
- Бургеры
Белый хлеб, жирное мясо, соусы, большая порция фри и сладкий напиток – типичное "комбо", которое превышает дневную норму калорий за один прием пищи.
Важно! Стоит избегать ежедневного потребления этих продуктов, если ваша цель – контроль веса или улучшение здоровья. Дело в том, что ультраобработанная пища имеет низкую питательную ценность и может привести к перееданию. Рацион, богатый на цельные продукты, овощи, белки и сложные углеводы, наоборот будет способствовать похудению и хорошему самочувствию.
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