В Україні хочуть змінити медогляд водіїв: що передбачає новий законопроєкт

У Верховній Раді планують кардинально реформувати медичний огляд водіїв та скасувати паперову довідку форми №083/о.

Законопроєкт пропонує поділити водіїв та майбутніх водіїв, які мають проходити медичний огляд, на дві категорії, повідомляє 24 Канал, посилаючись на законопроєкт №13131.

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Які зміни хочуть впровадити

До першої категорії (групи I) хочуть віднести людей, які керуватимуть транспортними засобами категорій А, А1, А2, АМ, В, В1 і ВЕ (мотоцикли та легкові авто) у власних цілях, а також трактористів-машиністів та кандидатів у них.

До другої категорії (групи II) пропонують включити водіїв категорій С, СЕ, СІ, С1Е, D, DE, D1 і D1Е (вантажівки та автобуси), які використовують авто для своїх потреб, а також тих, хто входить до штату автомобільних перевізників чи є самозайнятими автомобільними перевізниками.

Законопроєктом передбачено заміну застарілої паперової медичної довідки водія на електронний медичний висновок. Після проходження медичного огляду водій або кандидат отримає електронний документ, який підтверджуватиме або спростовуватиме їхню придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.

Аргументи на користь змін

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що чинна система, яка регулює медогляди водіїв, була створена ще за радянських часів, до проголошення Україною незалежності. Наразі вона не відповідає сучасним реаліям, особливо з огляду на цифровізацію та відмови від паперових документів.

Запровадження електронного медичного висновку сприятиме автоматизації обліку. Внесення інформації про стан здоров’я водіїв до центральної бази даних ЕСОЗ дозволить повністю відмовитися від використання паперової форми №083/о.

Інновація забезпечить прозорість та повноту медичної інформації про пацієнта в електронному вигляді, а також створить умови для обміну цією інформацією між різними держустановами з метою підтвердження допуску до керування транспортними засобами.