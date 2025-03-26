В Украине хотят изменить медосмотр водителей: что предусматривает новый законопроект
- В Верховной Раде Украины предлагают реформировать медицинский осмотр водителей, отменив бумажную справку и введя электронное медицинское заключение.
- Законопроект №13131 делит водителей на две категории и предусматривает внесение информации об их состоянии здоровья в центральную базу данных для автоматизации учета.
- Действующая система медосмотров считается устаревшей, поэтому нововведения направлены на улучшение прозрачности и эффективности обработки медицинских данных в электронном формате.
В Верховной Раде планируют кардинально реформировать медицинский осмотр водителей и отменить бумажную справку формы №083/о.
Законопроект предлагает разделить водителей и будущих водителей, которые должны проходить медицинский осмотр, на две категории, сообщает 24 Канал, ссылаясь на законопроект №13131.
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Какие изменения хотят внедрить
К первой категории (группе I) хотят отнести людей, которые будут управлять транспортными средствами категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ (мотоциклы и легковые авто) в собственных целях, а также трактористов-машинистов и кандидатов в них.
Во вторую категорию (группы II) предлагают включить водителей категорий С, СЕ, СИ, С1Е, D, DE, D1 и D1Е (грузовики и автобусы), которые используют авто для своих нужд, а также тех, кто входит в штат автомобильных перевозчиков или является самозанятыми автомобильными перевозчиками.
Законопроектом предусмотрена замена устаревшей бумажной медицинской справки водителя на электронное медицинское заключение. После прохождения медицинского осмотра водитель или кандидат получит электронный документ, который будет подтверждать или опровергать их пригодность к управлению транспортными средствами соответствующей категории.
Аргументы в пользу изменений
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующая система, которая регулирует медосмотры водителей, была создана еще в советское время, до провозглашения Украиной независимости. Сейчас она не соответствует современным реалиям, особенно учитывая цифровизацию и отказа от бумажных документов.
Введение электронного медицинского заключения будет способствовать автоматизации учета. Внесение информации о состоянии здоровья водителей в центральную базу данных ЕСОЗ позволит полностью отказаться от использования бумажной формы №083/о.
Инновация обеспечит прозрачность и полноту медицинской информации о пациенте в электронном виде, а также создаст условия для обмена этой информацией между различными госучреждениями с целью подтверждения допуска к управлению транспортными средствами.
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