Надлишок жиру може викликати ще одне небезпечне захворювання

Дослідники встановили зв’язок між підвищеним вмістом жирової тканини у дорослих та вищим ризиком розвитку депресії. Було зафіксовано, що жирові відкладення в області голови, стегон, ніг та сідниць особливо тісно пов’язані з цим психічним станом.

Хоча ожиріння та депресивні розлади нерідко виникають одночасно, раніше багато досліджень базувалися на індексі маси тіла, який не враховує різницю між м’язовою та жировою тканиною. У новому ж дослідженні використовували більш точні методи оцінки відсотка жиру в конкретних частинах тіла, повідомляє 24 Канал з посиланням на PsyPost.

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Нове дослідження впливу жирової тканини

Вчені проаналізували дані 10 694 дорослих зі США, які пройшли повне сканування тіла методом двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії.

Цей метод дає змогу детально виміряти вміст жиру, м’язової маси та кісткової тканини. Для визначення рівня депресії учасників використовувався стандартизований опитувальник Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9).

Надмірна кількість жиру збільшує ризик депресії

Результати показали, що у людей із високим вмістом жиру в організмі депресія спостерігається значно частіше, ніж у тих, у кого цей показник нижчий. Причому цей зв’язок зберігався навіть з урахуванням демографічних, поведінкових та соціально-медичних факторів. Особливо помітною ця кореляція була в зонах стегон, сідниць та ніг. Крім того, підвищений обсяг жиру в області голови також асоціювався з частими проявами депресії.

Цікаво, що цей зв’язок був сильнішим у чоловіків, особливо щодо загального обсягу жиру та його накопичення в ногах. У жінок такі кореляції проявлялися рідше і здебільшого лише в окремих частинах тіла.

Дослідники припускають, що надлишкова жирова тканина може викликати запальні реакції, які впливають на мозок та емоційну регуляцію. Також високий рівень жиру порушує вироблення гормонів, таких як лептин, що впливає на системи мозку, відповідальні за настрій.

Крім цього, психосоціальні аспекти також відіграють свою роль. Люди з підвищеним відсотком жирової тканини часто стикаються із соціальним осудом або невдоволенням своєю зовнішністю, що посилює депресивні стани.