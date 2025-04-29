Избыток жира может вызвать еще одно опасное заболевание

Исследователи установили связь между повышенным содержанием жировой ткани у взрослых и более высоким риском развития депрессии. Было зафиксировано, что жировые отложения в области головы, бедер, ног и ягодиц особенно тесно связаны с этим психическим состоянием.

Хотя ожирение и депрессивные расстройства нередко возникают одновременно, ранее многие исследования базировались на индексе массы тела, который не учитывает разницу между мышечной и жировой тканью. В новом же исследовании использовали более точные методы оценки процента жира в конкретных частях тела, сообщает 24 Канал со ссылкой на PsyPost.

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Новое исследование влияния жировой ткани

Ученые проанализировали данные 10 694 взрослых из США, которые прошли полное сканирование тела методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии.

Этот метод позволяет детально измерить содержание жира, мышечной массы и костной ткани. Для определения уровня депрессии участников использовался стандартизированный опросник Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9).

Избыточное количество жира увеличивает риск депрессии

Результаты показали, что у людей с высоким содержанием жира в организме депрессия наблюдается значительно чаще, чем у тех, у кого этот показатель ниже. Причем эта связь сохранялась даже с учетом демографических, поведенческих и социально-медицинских факторов. Особенно заметной эта корреляция была в зонах бедер, ягодиц и ног. Кроме того, повышенный объем жира в области головы также ассоциировался с частыми проявлениями депрессии.

Интересно, что эта связь была сильнее у мужчин, особенно в отношении общего объема жира и его накопления в ногах. У женщин такие корреляции проявлялись реже и в основном только в отдельных частях тела.

Исследователи предполагают, что избыточная жировая ткань может вызывать воспалительные реакции, которые влияют на мозг и эмоциональную регуляцию. Также высокий уровень жира нарушает выработку гормонов, таких как лептин, что влияет на системы мозга, ответственные за настроение.

Кроме этого, психосоциальные аспекты также играют свою роль. Люди с повышенным процентом жировой ткани часто сталкиваются с социальным осуждением или недовольством своей внешностью, что усугубляет депрессивные состояния.