Виявили нову несподівану користь батьківства

Батьківство – це не лише безсонні ночі та турботи, але й неймовірний подарунок для мозку. Нове дослідження показало, що у батьків відбуваються зміни в роботі мозку, які можуть уповільнити вікові процеси та зберігати когнітивні здібності на високому рівні.

У 2025 році вчені з Rutgers Health та Єльського університету в США встановили, що мозкова активність у молодих батьків має протилежний характер порівняно з типовими віковими змінами, передає 24 Канал.

Ба більше, ефект ставав більш вираженим із появою кожної наступної дитини, зазначають західні дослідники. Результати, опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, підкреслюють, що батьківство може відігравати ключову роль у підтримці "молодості" мозку.

Батьківство корисне для мозку

Основні зміни пов'язані з посиленням функціонального зв’язку між різними частинами мозку, пояснили американські науковці. Дані були отримані на основі аналізу UK Biobank – найбільшої біомедичної бази даних.

Виявилося, що у молодих батьків спостерігається підвищена активність у зонах мозку, що відповідають за сенсорне сприйняття, моторику та соціальні взаємодії. Зазвичай із віком зв’язки між цими зонами слабшають, але у людей із дітьми вони, навпаки, посилюються. Показово, що чим більше дітей в учасників дослідження, тим виразнішими були "омолоджувальні" зміни.

Чому виникає позитивний ефект

Традиційно виховання дітей пов'язують зі стресом, який може негативно впливати на здоров’я. Проте нове дослідження доводить протилежне: батьківство стає своєрідним природним "тренуванням" для мозку. Воно забезпечує фізичну активність, постійне когнітивне навантаження та регулярну соціальну взаємодію.

Причому ефект спостерігався не лише у матерів, але й у батьків, що підкреслює важливість самого процесу виховання, а не лише гормональних змін, пов’язаних із вагітністю.

Вчені виділили кілька основних чинників, які сприяють змінам у мозку молодих батьків:

постійна необхідність розв’язувати складні завдання;

активна соціальна взаємодія з дітьми;

фізична активність, пов’язана з турботою про дитину.

Ці аспекти позитивно впливають на нейропластичність – здатність мозку адаптуватися, створюючи нові нейронні зв’язки.

Хоча дослідження надало цінні дані, науковці наголошують, що потрібні подальші аналізи. Вибірка дослідження складалася переважно з жителів Великої Британії, тому поки що невідомо, чи поширюється виявлений ефект на інші культури та сімейні моделі.

Проте дослідники зазначають, що соціальна взаємодія, яку батьки отримують під час виховання дітей, може бути корисною і для людей без дітей. Розвиток міцних соціальних зв’язків, підтримка друзів і участь у громадському житті також можуть мати подібний ефект на мозок, допомагаючи зберігати його активність тривалий час.