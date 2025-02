Обнаружили новую неожиданную пользу отцовства

Родительство – это не только бессонные ночи и заботы, но и невероятный подарок для мозга. Новое исследование показало, что у родителей происходят изменения в работе мозга, которые могут замедлить возрастные процессы и сохранять когнитивные способности на высоком уровне.

В 2025 году ученые из Rutgers Health и Йельского университета в США установили, что мозговая активность у молодых родителей имеет противоположный характер по сравнению с типичными возрастными изменениями, передает 24 Канал.

Более того, эффект становился более выраженным с появлением каждого следующего ребенка, отмечают западные исследователи. Результаты, опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, подчеркивают, что отцовство может играть ключевую роль в поддержании "молодости" мозга.

Отцовство полезно для мозга

Основные изменения связаны с усилением функциональной связи между различными частями мозга, объяснили американские ученые. Данные были получены на основе анализа UK Biobank – крупнейшей биомедицинской базы данных.

Оказалось, что у молодых родителей наблюдается повышенная активность в зонах мозга, отвечающих за сенсорное восприятие, моторику и социальные взаимодействия. Обычно с возрастом связи между этими зонами ослабевают, но у людей с детьми они, наоборот, усиливаются. Показательно, что чем больше детей у участников исследования, тем выразительнее были "омолаживающие" изменения.

Почему возникает положительный эффект

Традиционно воспитание детей связывают со стрессом, который может негативно влиять на здоровье. Однако новое исследование доказывает обратное: родительство становится своеобразной естественной "тренировкой" для мозга. Оно обеспечивает физическую активность, постоянную когнитивную нагрузку и регулярное социальное взаимодействие.

Причем эффект наблюдался не только у матерей, но и у родителей, что подчеркивает важность самого процесса воспитания, а не только гормональных изменений, связанных с беременностью.

Ученые выделили несколько основных факторов, которые способствуют изменениям в мозге молодых родителей:

постоянная необходимость решать сложные задачи;

активное социальное взаимодействие с детьми;

физическая активность, связанная с заботой о ребенке.

Эти аспекты положительно влияют на нейропластичность – способность мозга адаптироваться, создавая новые нейронные связи.

Хотя исследование предоставило ценные данные, ученые отмечают, что нужны дальнейшие анализы. Выборка исследования состояла преимущественно из жителей Великобритании, поэтому пока неизвестно, распространяется ли выявленный эффект на другие культуры и семейные модели.

Однако исследователи отмечают, что социальное взаимодействие, которое родители получают во время воспитания детей, может быть полезным и для людей без детей. Развитие прочных социальных связей, поддержка друзей и участие в общественной жизни также могут иметь подобный эффект на мозг, помогая сохранять его активность длительное время.