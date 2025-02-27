Новое исследование зрения

Ученые из Сеульского национального университета пришли к выводу, что риск особенно высок у людей, которые используют гаджеты от одного до четырех часов ежедневно, сообщает 24 Канал со ссылкой на JAMA Network Open.

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Если экранное время превышает четыре часа, вероятность развития миопии удваивается. Безопасным считается ограничение времени до одного часа в день. Анализ объединил данные из 45 предварительных исследований, в которых приняли участие более 335 тысяч человек.

Гаджеты портят зрение

Результаты показывают четкую связь: что больше времени люди проводят перед экранами, то выше риск близорукости, независимо от других факторов. По прогнозам, к 2050 году почти половина населения Земли будет страдать близорукостью. Это состояние, при котором объекты поблизости видны четко, а отдаленные кажутся размытыми.

Ожидаемый всплеск случаев миопии, вероятно, обусловлен экологическими факторами, характерными для урбанизированных обществ, причем основными факторами является увеличение занятий, требующих сосредоточения зрения на близком расстоянии, и уменьшение времени, проведенного на свежем воздухе,

– написали исследователи.

Ученые добавили, что их свидетельствует о том, что простое сокращение экранного времени в пользу традиционных занятий, требующие близкой зрительной нагрузки, может оказаться неэффективной стратегией профилактики проблем со зрением.

Более эффективный подход к снижению риска миопии должен заключаться в минимизации общего количества занятий, связанных с близкой зрительной работой, и поощрении увеличения времени, проведённого на свежем воздухе.