Коли пити каву, щоб отримати найбільше користі

Люди, які вживають каву вранці, отримують значні переваги від цього напою в порівнянні з тими, хто п’є його пізніше. Цей висновок було підтверджено великим дослідженням

Вчені вивчали звички харчування понад 40 тисяч дорослих осіб протягом періоду з 1999 по 2018 рік, враховуючи як кількість, так і час споживання кави, повідомляє 24 Канал з посиланням на European Heart Journal.

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Нове дослідження кава

У дослідженні виявлено, що приблизно 36% учасників споживали каву вранці, у той час, як 16% робили це після обіду. До групи дослідження також потрапили 1463 дорослі, які дотримувалися конкретного режиму харчування.

Дослідники виділили три основні часові проміжки вживання кави:

ранок (з 4:00 до 11:59);

день (з 12:00 до 16:59);

вечір (з 17:00 до 3:59).

Однак, вчені об’єднали групи та визначили дві моделі вживання: ранкову та денну. Спостереження тривало близько 10 років, протягом яких було зафіксовано 4295 смертей серед учасників, з яких 1268 – через серцево-судинні захворювання та 934 – через рак.

Ранкова кава найкорисніша

Результати показали, що ті, хто споживав каву вранці, мали на 16% менші шанси померти з будь-якої причини та на 31% меншу ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань за 10-річний період спостереження, ніж ті, хто не вживав каву. Цікаво, що ефект був однаковим як для кави з кофеїном, так і без нього.

Проте, користь для здоров’я серця зменшувалася у тих, хто пив каву протягом дня. Поки що дослідники не визначили, чи знижується смертність серед тих, хто п'є каву весь день, у порівнянні з тими, хто її не споживає. У дослідженні зазначається, що ранкова порція кави має кращий вплив на здоров'я серця, ніж вечірня, хоча причини цього не зрозумілі.

Професор Томас Люшер, консультант-кардіолог у лікарнях Королівського Бромптона та Гарефілда в Лондоні, зазначив, що багато людей, які п’ють каву протягом дня, мають проблеми зі сном, оскільки напій знижує виділення мелатоніну – гормону, що відповідає за процес засинання.

Основна причина цього ефекту пов'язана з кофеїном, але кава також містить безліч інших біоактивних сполук, які впливають на організм. Дослідники вважають, що в ранковий час деякі запальні речовини в крові досягають свого максимуму, і їх можна нейтралізувати завдяки протизапальним компонентам, які містяться в ранковій каві.