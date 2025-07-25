В який час доби найкраще складати іспити

У який саме час дня студентам найкраще складати усні іспити, щоб підвищити свої шанси на успіх? Відповідь на це питання намагалися знайти вчені з Італії та Німеччини, проаналізувавши вражаючий масив даних – майже 105 тисяч результатів іспитів в Університеті Мессіни.

Уже відомо, що судді частіше приймають сприятливі для підсудних рішення вранці або одразу після перерв, пише 24 Канал з посилання на Frontiers in Psychology.

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Виходячи з цього, дослідницька група під керівництвом професора Кармело Маріо Вікаріо припустила: і у вишах, де екзаменатори приймають рішення щодо оцінок, подібний “часовий фактор” може мати значення, особливо на усних іспитах, де суб’єктивність оцінювання вища, ніж у тестах.

Коли найкраще складати іспити?

Щоб перевірити цю гіпотезу, фахівці проаналізували дані про 104 552 усних іспити, що проходили з жовтня 2018 року по лютий 2020. Іспити складалися з 1243 дисциплін, а приймали їх 680 викладачів. В аналізі науковці врахували багато змінних, усунувши вплив складності предмета, щоб сфокусуватися саме на зв’язку між часом початку іспиту та його результатом.

Результати виявилися досить показовими: лише 57% студентів успішно складали іспит. Ймовірність успіху протягом дня змінювалася за принципом "дзвону": найкращі результати демонструвалися в районі полудня (з 11 до 13 години), а от в ранкові або пізні післяобідні години ймовірність невдачі була значно вищою.

Чому так відбувається?

Автори дослідження не заглиблювалися в механізми, але зазначають, що їхні висновки узгоджуються з наявними даними про те, що розумова працездатність людей найвища в першій половині дня і знижується до вечора – що пов’язано з втомою і падінням концентрації як у студентів, так і у викладачів.

Цікаво, що низькі показники успіху вранці дослідники пояснюють конфліктом хронотипів. Серед молоді переважають "сови", які досягають піка активності пізніше, тоді як викладачі найчастіше – "жайворонки". Тому у той час, коли екзаменатори бадьорі, студенти ще можуть бути сонливими.

Дослідники підкреслюють: час іспиту – далеко не єдиний фактор успіху. На результат впливають також якість сну, організація навчального процесу, індивідуальні психологічні особливості та багато інших обставин. Для створення максимально справедливих умов і вироблення чітких рекомендацій потрібні подальші дослідження.