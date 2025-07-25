В какое время суток лучше всего сдавать экзамены

В какое именно время дня студентам лучше всего сдавать устные экзамены, чтобы повысить свои шансы на успех? Ответ на этот вопрос пытались найти ученые из Италии и Германии, проанализировав впечатляющий массив данных – почти 105 тысяч результатов экзаменов в Университете Мессины.

Уже известно, что судьи чаще принимают благоприятные для подсудимых решения утром или сразу после перерывов, пишет 24 Канал со ссылкой на Frontiers in Psychology.

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Исходя из этого, исследовательская группа под руководством профессора Кармело Марио Викарио предположила: и в вузах, где экзаменаторы принимают решение по оценкам, подобный “временной фактор” может иметь значение, особенно на устных экзаменах, где субъективность оценивания выше, чем в тестах.

Когда лучше всего сдавать экзамены?

Чтобы проверить эту гипотезу, специалисты проанализировали данные о 104 552 устных экзаменах, проходивших с октября 2018 года по февраль 2020. Экзамены состояли из 1243 дисциплин, а принимали их 680 преподавателей. В анализе ученые учли много переменных, устранив влияние сложности предмета, чтобы сфокусироваться именно на связи между временем начала экзамена и его результатом.

Результаты оказались весьма показательными: только 57% студентов успешно сдавали экзамен. Вероятность успеха в течение дня менялась по принципу "колокола": лучшие результаты демонстрировались в районе полудня (с 11 до 13 часов), а вот в утренние или поздние послеобеденные часы вероятность неудачи была значительно выше.

Почему так происходит?

Авторы исследования не углублялись в механизмы, но отмечают, что их выводы согласуются с имеющимися данными о том, что умственная работоспособность людей самая высокая в первой половине дня и снижается к вечеру – что связано с усталостью и падением концентрации как у студентов, так и у преподавателей.

Интересно, что низкие показатели успеха утром исследователи объясняют конфликтом хронотипов. Среди молодежи преобладают "совы", которые достигают пика активности позже, тогда как преподаватели чаще всего – "жаворонки". Поэтому в то время, когда экзаменаторы бодры, студенты еще могут быть сонливыми.

Исследователи подчеркивают: время экзамена – далеко не единственный фактор успеха. На результат влияют также качество сна, организация учебного процесса, индивидуальные психологические особенности и многие другие обстоятельства. Для создания максимально справедливых условий и выработки четких рекомендаций нужны дальнейшие исследования.