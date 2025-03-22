Зміна тренувань допомогла жінці схуднути на 20 кілограмів

Бріджет Каччаторе була шокована, коли помітила набір ваги, незважаючи на регулярні інтенсивні кардіотренування. Вона не могла зрозуміти, чому це відбувається, адже дотримувалася здорового способу життя.

Вона розповіла для The Times of India, як зміна дієти допомогла їй схуднути, інформує 24 Канал. При цьому, за її словами вона почала набирати вагу стрімко, а до цього завжди залишалась активною і не мала проблем з вагою навіть під час вагітності.

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"Я завжди вела низьковуглеводне харчування, уникала цукру й алкоголю, не курила і не пила газовану воду. Спорт був важливою частиною мого життя – від Чиказького марафону 2009 року до напівмарафонів і регулярних кардіотренувань", – розповіла вона.

У жінки виявили СПКЯ

Однак 49-річна жінка почала набирати вагу, який не могла скинути, незважаючи на усі зусилля. Крім того, у неї були серйозні проблеми зі здоров'ям, що ускладнювали процес схуднення. Бріджет страждає на синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), інсулінорезистентність і хворобу Хашимото. В минулому їй провели операції на кишечнику і яєчниках, а також екстрену гістеректомію через великі міоми.

"Я почувалася розбитою й розчарованою. Не хотіла виходити з дому, оскільки не могла вдягнути жоден з моїх старих одягів. Я соромилася того, що вага сягнула 79 кілограмів", – поділилася Бріджет.

Зміна підходу до тренувань

У травні 2022 року лікар порекомендував їй змінити підхід до тренувань. Вона почала виключати кардіо, перейти на кето-дієту і зосередитися на силових тренуваннях. Спочатку це було важко, оскільки Бріджет звикла до інтенсивних кардіонавантажень.

"Якщо я не була в поту або не тренувалася по кілька годин на день, мені здавалося, що тренування не має сенсу, – згадує вона". Проте кардіо може підвищувати рівень кортизолу і спричиняти запальні процеси, що призводить до набору ваги.

Зауважте. Силові тренування впливають на процес схуднення по-різному. Кардіо, як біг або плавання, ефективно спалює калорії, покращує витривалість і здоров'я серця. Однак надмірне кардіо може зменшувати м’язову масу і уповільнювати метаболізм. Силові тренування, навпаки, сприяють росту м’язів, що допомагає спалювати більше калорій навіть у спокої.

Зміна раціону

Кето-дієта – це низьковуглеводний, високожировий раціон, який допомагає організму перейти в стан кетозу, де жири стають основним джерелом енергії. Вона знижує рівень інсуліну і сприяє спалюванню жиру. У меню включають корисні жири, помірну кількість білка і низьковуглеводні овочі. Кето-дієта може призвести до швидкого зниження ваги, зменшення апетиту та покращення контролю рівня цукру в крові.