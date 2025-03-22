Изменение тренировок помогло женщине похудеть на 20 килограммов

Бриджет Каччаторе была шокирована, когда заметила набор веса, несмотря на регулярные интенсивные кардиотренировки. Она не могла понять, почему это происходит, ведь придерживалась здорового образа жизни.

Она рассказала для The Times of India, как изменение диеты помогло ей похудеть, информирует 24 Канал. При этом, по ее словам она начала набирать вес стремительно, а до этого всегда оставалась активной и не имела проблем с весом даже во время беременности.

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"Я всегда вела низкоуглеводное питание, избегала сахара и алкоголя, не курила и не пила газировку. Спорт был важной частью моей жизни – от Чикагского марафона 2009 года до полумарафонов и регулярных кардиотренировок", – рассказала она.

У женщины обнаружили СПКЯ

Однако 49-летняя женщина начала набирать вес, который не могла сбросить, несмотря на все усилия. Кроме того, у нее были серьезные проблемы со здоровьем, что усложняли процесс похудения. Бриджет страдает синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), инсулинорезистентностью и болезнью Хашимото. В прошлом ей провели операции на кишечнике и яичниках, а также экстренную гистерэктомию из-за больших миом.

"Я чувствовала себя разбитой и разочарованной. Не хотела выходить из дома, поскольку не могла надеть ни одну из моих старых одежд. Я стеснялась того, что вес достиг 79 килограммов", – поделилась Бриджет.

Изменение подхода к тренировкам

В мае 2022 года врач порекомендовал ей изменить подход к тренировкам. Она начала исключать кардио, перейти на кето-диету и сосредоточиться на силовых тренировках. Сначала это было трудно, поскольку Бриджет привыкла к интенсивным кардионагрузкам.

"Если я не была в поту или не тренировалась по несколько часов в день, мне казалось, что тренировка не имеет смысла, – вспоминает она". Тем не менее кардио может повышать уровень кортизола и вызывать воспалительные процессы, что приводит к набору веса.

Заметьте. Силовые тренировки влияют на процесс похудения по-разному. Кардио, как бег или плавание, эффективно сжигает калории, улучшает выносливость и здоровье сердца. Однако чрезмерное кардио может уменьшать мышечную массу и замедлять метаболизм. Силовые тренировки, наоборот, способствуют росту мышц, что помогает сжигать больше калорий даже в покое.

Изменение рациона

Кето-диета – это низкоуглеводный, высокожировой рацион, который помогает организму перейти в состояние кетоза, где жиры становятся основным источником энергии. Она снижает уровень инсулина и способствует сжиганию жира. В меню включают полезные жиры, умеренное количество белка и низкоуглеводные овощи. Кето-диета может привести к быстрому снижению веса, уменьшению аппетита и улучшению контроля уровня сахара в крови.