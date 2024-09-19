Фахівці з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі та Ірвайні, а також з Національного інституту здоров'я дослідили вплив вагітності на жіночий мозок. Журнал Nature Neuroscience опублікував результати їхньої роботи, яка стала однією з перших всеосяжних карт змін у нейроанатомії до, під час і після вагітності у людини.

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Нове дослідження вагітності

Вагітність спричиняє зміни в організмі жінки, які можуть залишитись на все життя. Наприклад, останні дослідження показують, що складна або підліткова вагітність може підвищити ризик передчасної смерті, а пологи здатні розвернути біологічне старіння.

Група вчених спостерігала за 38-річною жінкою, яка проходила через вагітність. Вона пройшла 26 МРТ-обстежень: чотири до зачаття, 15 під час вагітності та сім протягом двох років після пологів. Ці дані порівняли з показниками восьми осіб із контрольної групи.

Вагітність змінює мозок

Дослідження показало, що до дев'ятого тижня вагітності у жінки зменшилися розмір і товщина кори головного мозку, особливо в мережі, пов'язаній із соціальним пізнанням. При цьому збільшилися розмір шлуночків і спинномозкової рідини, а мікроструктура білої речовини стала більш цілісною. Ці зміни пов'язані з підвищенням рівня гормонів прогестерону та естрадіолу.

Деякі зміни, такі як зменшення обсягу і товщини кори, зберігалися протягом двох років після пологів, тоді як інші поверталися до норми через два місяці після пологів.

Автори дослідження підкреслюють, що ці результати можуть змінити наше розуміння нейронних змін, пов'язаних із вагітністю, і бути корисними для підтримання психічного здоров'я жінок у перинатальний період.