Чи змінюється апетит і раціон після операції зі зменшення шлунка

Бариатричні операції – ефективний спосіб боротьби з тяжким ожирінням, коли інші методи не дають результату або вже з’явилися супутні захворювання через надмірну вагу.

Таке втручання дозволяє суттєво знизити масу тіла, але вимагає особливого підходу до харчування та способу життя, пише 24 Канал з посилання на National Library of Medicine.

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Як змінюється шлунок після операції

У перші тижні після операції шлунок стає значно меншим і може вмістити лише близько столової ложки їжі за раз. Тому відразу після втручання пацієнтам дозволяють тільки рідку або добре протерту їжу. Через 2 – 3 тижні можна поступово вводити м’які страви, а через 6 – 8 тижнів – переходити до звичайної їжі.

З часом шлунок трохи розтягується, проте розмір порцій повинен залишатися невеликим, щоб уникнути дискомфорту та не розтягнути орган повторно.

Апетит та відчуття голоду

Попри зменшення шлунка, відчуття голоду повністю не зникає. Апетит повертається через 6 – 18 місяців після операції, але він стає значно слабшим, і насичення настає набагато швидше – завдяки зменшеному об’єму шлунка та змінам у гормональному фоні.

Це не означає, що можна їсти все підряд: для успішного та довготривалого результату важливо свідомо обирати продукти і дотримуватися плану харчування.

Як організувати харчування після баріатричної операції

Щоб уникнути ускладнень і досягти максимальної користі від операції, дотримуйтеся простих правил:

На кожний прийом їжі виділяйте не менше 20 – 30 хвилин. Поспіх може призвести до болю або навіть блювання. Краще їсти шість разів на день невеликими порціями, уникаючи перекусів між основними прийомами їжі. Ретельно пережовуйте кожен шматочок, ковтайте тільки повністю подрібнену їжу. Зупиняйтеся, щойно відчули насичення – навіть якщо здається, що порція зовсім мала. Не їжте "на автоматі" – орієнтуйтеся на відчуття голоду. Використовуйте маленькі тарілки.

Деякі продукти – макарони, рис, хліб, сирі овочі, м'ясо – можуть бути важкими для засвоєння після операції. Їх варто вживати лише після консультації з лікарем й, можливо, додавати нежирні соуси, щоб полегшити процес травлення.

Після баріатричної операції доведеться заново вчитися їсти: порції стануть значно меншими, відчуття насичення приходитиме швидше, а до вибору продуктів потрібно буде ставитися уважніше. Головне – не переїдати, не поспішати й слухати поради лікаря.