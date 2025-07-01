Меняется ли аппетит и рацион после операции по уменьшению желудка
- Бариатрические операции помогают существенно уменьшить массу тела, но требуют особого подхода к питанию и образу жизни, включая употребление жидкой пищи в первые недели после операции.
- Чувство голода не исчезает, но становится слабее; для успеха важно придерживаться плана питания и выбирать продукты сознательно.
- Некоторые продукты могут быть тяжелыми для пищеварения после операции; важно проконсультироваться с врачом относительно их употребления и избегать переедания.
Бариатрические операции – эффективный способ борьбы с тяжелым ожирением, когда другие методы не дают результата или уже появились сопутствующие заболевания из-за избыточного веса.
Такое вмешательство позволяет существенно снизить массу тела, но требует особого подхода к питанию и образу жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.
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Как меняется желудок после операции
В первые недели после операции желудок становится значительно меньше и может вместить лишь около столовой ложки пищи за раз. Поэтому сразу после вмешательства пациентам разрешают только жидкую или хорошо протертую пищу. Через 2 – 3 недели можно постепенно вводить мягкие блюда, а через 6 – 8 недель – переходить к обычной пище.
Со временем желудок немного растягивается, однако размер порций должен оставаться небольшим, чтобы избежать дискомфорта и не растянуть орган повторно.
Аппетит и чувство голода
Несмотря на уменьшение желудка, чувство голода полностью не исчезает. Аппетит возвращается через 6 – 18 месяцев после операции, но он становится значительно слабее, и насыщение наступает гораздо быстрее – благодаря уменьшенному объему желудка и изменениям в гормональном фоне.
Это не значит, что можно есть все подряд: для успешного и долговременного результата важно сознательно выбирать продукты и придерживаться плана питания.
Как организовать питание после бариатрической операции
Чтобы избежать осложнений и достичь максимальной пользы от операции, придерживайтесь простых правил:
- На каждый прием пищи выделяйте не менее 20 – 30 минут. Спешка может привести к боли или даже рвоте.
- Лучше есть шесть раз в день небольшими порциями, избегая перекусов между основными приемами пищи.
- Тщательно пережевывайте каждый кусочек, глотайте только полностью измельченную пищу.
- Останавливайтесь, как только почувствовали насыщение – даже если кажется, что порция совсем маленькая.
- Не ешьте "на автомате" – ориентируйтесь на чувство голода.
- Используйте маленькие тарелки.
Некоторые продукты – макароны, рис, хлеб, сырые овощи, мясо – могут быть тяжелыми для усвоения после операции. Их следует употреблять только после консультации с врачом и, возможно, добавлять нежирные соусы, чтобы облегчить процесс пищеварения.
После бариатрической операции придется заново учиться есть: порции станут значительно меньше, чувство насыщения будет приходить быстрее, а к выбору продуктов нужно будет относиться внимательнее. Главное – не переедать, не спешить и слушать советы врача.
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