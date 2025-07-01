Меняется ли аппетит и рацион после операции по уменьшению желудка

Бариатрические операции – эффективный способ борьбы с тяжелым ожирением, когда другие методы не дают результата или уже появились сопутствующие заболевания из-за избыточного веса.

Такое вмешательство позволяет существенно снизить массу тела, но требует особого подхода к питанию и образу жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Как меняется желудок после операции

В первые недели после операции желудок становится значительно меньше и может вместить лишь около столовой ложки пищи за раз. Поэтому сразу после вмешательства пациентам разрешают только жидкую или хорошо протертую пищу. Через 2 – 3 недели можно постепенно вводить мягкие блюда, а через 6 – 8 недель – переходить к обычной пище.

Со временем желудок немного растягивается, однако размер порций должен оставаться небольшим, чтобы избежать дискомфорта и не растянуть орган повторно.

Аппетит и чувство голода

Несмотря на уменьшение желудка, чувство голода полностью не исчезает. Аппетит возвращается через 6 – 18 месяцев после операции, но он становится значительно слабее, и насыщение наступает гораздо быстрее – благодаря уменьшенному объему желудка и изменениям в гормональном фоне.

Это не значит, что можно есть все подряд: для успешного и долговременного результата важно сознательно выбирать продукты и придерживаться плана питания.

Как организовать питание после бариатрической операции

Чтобы избежать осложнений и достичь максимальной пользы от операции, придерживайтесь простых правил:

На каждый прием пищи выделяйте не менее 20 – 30 минут. Спешка может привести к боли или даже рвоте. Лучше есть шесть раз в день небольшими порциями, избегая перекусов между основными приемами пищи. Тщательно пережевывайте каждый кусочек, глотайте только полностью измельченную пищу. Останавливайтесь, как только почувствовали насыщение – даже если кажется, что порция совсем маленькая. Не ешьте "на автомате" – ориентируйтесь на чувство голода. Используйте маленькие тарелки.

Некоторые продукты – макароны, рис, хлеб, сырые овощи, мясо – могут быть тяжелыми для усвоения после операции. Их следует употреблять только после консультации с врачом и, возможно, добавлять нежирные соусы, чтобы облегчить процесс пищеварения.

После бариатрической операции придется заново учиться есть: порции станут значительно меньше, чувство насыщения будет приходить быстрее, а к выбору продуктов нужно будет относиться внимательнее. Главное – не переедать, не спешить и слушать советы врача.