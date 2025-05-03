10 простих способів знизити стрес і відновити енергію

Якщо ви почуваєтеся втомленими, роздратованими або виснаженими, не варто ігнорувати цей стан. Спробуйте попрацювати над цим самостійно, впровадивши у життя прості звички.

Дієві звички, щоб працювати зі стресом

Ось 10 перевірених порад, які допоможуть зменшити стрес і повернути життєву енергію, які зібрали фахівці WebMD, інформує 24 Канал. Кілька змін у звичній рутині можуть стати першим кроком до покращення вашого самопочуття та зниження рівня стресу.

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1. Спробуйте зменшити споживання солі

Надлишок солі може спричинити затримку рідини в організмі та підвищення артеріального тиску. Замість солі використовуйте спеції, такі як часник, кмин або розмарин, щоб надати стравам смаку без шкоди для здоров'я.​

2. Додайте активності

Фізична активність, навіть коротка прогулянка або підйом по сходах, допомагає знизити рівень стресу та покращити настрій. Регулярні вправи сприяють виробленню ендорфінів — гормонів щастя.​

3. Варто уникати ультраобробленої їжі

Під час стресу часто тягне на солодке або жирне. Однак такі продукти можуть призвести до енергетичних спадів. Краще обрати фрукти або горіхи як здорову альтернативу.​

Ваш раціон має бути поживним / Фото Unsplash

4. Дотримуйтеся режиму сну

Якісний сон тривалістю 7 – 8 годин на добу допомагає організму відновитися та знижує рівень стресу. Спробуйте уникати вживання кофеїну після обіду та подбайте про комфортні умови для сну.​

5. Впровадьте зміни в рутину

Спробуйте щось нове: змініть маршрут до роботи, спробуйте нове хобі або оновіть зачіску. Такі зміни можуть позитивно вплинути на настрій і зменшити відчуття монотонності.​

6. Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі

Короткі прогулянки на свіжому повітрі допомагають очистити розум і зняти напругу. Також корисними є практики, що поєднують рух і медитацію, такі як йога чи тай-чи.​

7. Намагайтесь споживати достатньо клітковини

Продукти, багаті на клітковину (овочі, фрукти, цільнозернові), сприяють нормалізації травлення та допомагають підтримувати стабільний рівень енергії протягом дня.​

8. Медитуйте

Регулярна медитація або глибоке дихання допомагають знизити рівень стресу, покращити концентрацію та загальне самопочуття.​

Медитація та час з собою допоможуть контролювати стрес / Фото Unsplash

9. Встановіть чіткі межі

Навчіться говорити "ні" зайвим зобов'язанням. Плануйте час для відпочинку та особистих справ, щоб уникнути перевантаження.​

10. Смійтеся частіше

Сміх сприяє вивільненню ендорфінів, покращує настрій і знижує рівень стресу. Дивіться комедії, спілкуйтеся з друзями або знаходьте приводи для радості в повсякденному житті.​