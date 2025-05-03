10 простых способов снизить стресс и восстановить энергию

Если вы чувствуете себя уставшими, раздраженными или истощенными, не стоит игнорировать это состояние. Попробуйте поработать над этим самостоятельно, внедрив в жизнь простые привычки.

Действенные привычки, чтобы работать со стрессом

Вот 10 проверенных советов, которые помогут уменьшить стресс и вернуть жизненную энергию, которые собрали специалисты WebMD, информирует 24 Канал. Несколько изменений в привычной рутине могут стать первым шагом к улучшению вашего самочувствия и снижению уровня стресса.

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1. Попробуйте уменьшить потребление соли

Избыток соли может вызвать задержку жидкости в организме и повышение артериального давления. Вместо соли используйте специи, такие как чеснок, тмин или розмарин, чтобы придать блюдам вкус без вреда для здоровья.

2. Добавьте активности

Физическая активность, даже короткая прогулка или подъем по лестнице, помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение. Регулярные упражнения способствуют выработке эндорфинов - гормонов счастья.

3. Стоит избегать ультраобработанной пищи

Во время стресса часто тянет на сладкое или жирное. Однако такие продукты могут привести к энергетическим спадам. Лучше выбрать фрукты или орехи как здоровую альтернативу.

Ваш рацион должен быть питательным / Фото Unsplash

4. Придерживайтесь режима сна

Качественный сон продолжительностью 7 – 8 часов в сутки помогает организму восстановиться и снижает уровень стресса. Попробуйте избегать употребления кофеина после обеда и позаботьтесь о комфортных условиях для сна.

5. Внедрите изменения в рутину

Попробуйте что-то новое: измените маршрут до работы, попробуйте новое хобби или обновите прическу. Такие изменения могут положительно повлиять на настроение и уменьшить ощущение монотонности.

6. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе

Короткие прогулки на свежем воздухе помогают очистить ум и снять напряжение. Также полезны практики, сочетающие движение и медитацию, такие как йога или тай-чи.

7. Старайтесь потреблять достаточно клетчатки

Продукты, богатые клетчаткой (овощи, фрукты, цельнозерновые), способствуют нормализации пищеварения и помогают поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.

8. Медитируйте

Регулярная медитация или глубокое дыхание помогают снизить уровень стресса, улучшить концентрацию и общее самочувствие.

Медитация и время с собой помогут контролировать стресс / Фото Unsplash

9. Установите четкие границы

Научитесь говорить "нет" лишним обязательствам. Планируйте время для отдыха и личных дел, чтобы избежать перегрузки.

10. Смейтесь чаще

Смех способствует высвобождению эндорфинов, улучшает настроение и снижает уровень стресса. Смотрите комедии, общайтесь с друзьями или находите поводы для радости в повседневной жизни.