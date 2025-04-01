Такого висновку дійшли вчені Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, представивши свої результати на весняній сесії Американського хімічного товариства в Сан-Дієго. Дослідження ще не пройшло незалежну експертизу, але його автори вже звертають увагу на можливі ризики, інформує 24 Канал.

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"Ми не хочемо налякати людей, але варто задуматися над цією проблемою", – зазначив керівник дослідження, професор Санджай Моханті.

За його словами, поки що немає однозначних доказів шкоди мікропластику для людини, проте він щодня присутній у нашому житті через їжу, воду та навіть повітря.

Як пластик опинився в жувальній гумці

Жувальна гумка містить смакові добавки, підсолоджувачі, гумову основу та допоміжні компоненти. У деяких продуктах використовуються рослинні полімери, як-от деревна смола, але більшість містять синтетичні матеріали, зокрема похідні нафти.

Щоб з'ясувати, скільки мікропластику потрапляє в організм під час жування, вчені протестували 10 брендів гумки (5 синтетичних і 5 "натуральних").

Варто знати. Дослідження показало, що в середньому 1 грам жувальної гумки містить близько 100 частинок мікропластику, а в окремих випадках – до 600. Оскільки одна жуйка важить від 2 до 6 грамів, підсумкова кількість частинок може бути значною.

"Натуральна" жувальна гумка – не кращий варіант

Науковці припускали, що синтетична гумка міститиме більше мікропластику, але результати виявилися несподіваними: рівень забруднення був однаковим як у "натуральних", так і в синтетичних жуйках. Причини цього поки що залишаються незрозумілими.

Крім того, дослідники знайшли в гумці однакові полімери – поліетилен і поліпропілен, які широко використовуються у виробництві пластикової упаковки та побутових товарів.

Я й подумати не могла, що гумка може бути таким джерелом мікропластику. Але ж ми ковтаємо слину під час жування – і всі ці частинки потрапляють усередину,

– наголосила старша дієтологиня UCLA Health Дана Ханнес.