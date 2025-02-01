Через страх зараження постраждалих почали уникати, а дітей – дражнити однолітки, яких проблема не торкнулася. Влада Індії спільно з Індійською радою медичних досліджень розпочала розслідування, аби з’ясувати, що могло спричинити масове облисіння, інформує 24 Канал з посиланням на ndtv.

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Які версії вечних

Фахівці відвідали уражені села та зібрали зразки волосся, нігтів, крові, сечі, а також перевірили місцеві джерела води. Першою версією розглядали забруднення довкілля. Вони проаналізували харчові продукти, які вирощують у регіоні. Районна адміністрація вжила запобіжних заходів і хлорувала місцеві джерела води.

Однак дослідження не підтвердили наявності грибкових чи вірусних інфекцій. Фахівці також виключили можливість отруєння.

Що відомо про симптоми потерпілих

Хвороба починається однаково у всіх – спершу з'являється сильний свербіж шкіри, після чого волосся починає стрімко випадати пасмами. Водночас облисіння не є заразним, оскільки члени родин, які контактували з хворими, не постраждали.

Деякі люди, які зіткнулися з цією проблемою, вже почали відрощувати волосся, і воно виглядає абсолютно здоровим. Лікарі припускають, що причиною може бути сильний стрес, адже подібні випадки фіксували під час пандемії COVID-19.

Однак у медичній літературі не описано жодного задокументованого випадку раптового локального масового спалаху облисіння, подібного до нинішнього,

– ідеться у статті.

Дослідження тривають, проте поки що конкретну причину загадкової хвороби визначити не вдалося.