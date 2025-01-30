Надмірні жирові відкладення в одній області тіла підвищують ризик раку
- Зайва вага, особливо збільшення об'єму талії, підвищує ризик раку, навіть у тих, хто займається спортом.
- Для зниження ризику раку важливо дотримуватися рекомендацій ВООЗ щодо розміру талії та фізичної активності.
- Люди з об'ємом талії, що перевищує рекомендації ВООЗ, мають на 11% вищий ризик раку, навіть за відповідності нормам фізичної активності.
- Комплексна профілактика раку включає реалістичні зміни способу життя та дотримання обох рекомендацій ВООЗ.
Зайва вага може мати більш суттєвий вплив на ризик розвитку раку, ніж вважалося раніше. За даними нового дослідження, профінансованого Всесвітнім фондом дослідження раку, не тільки високий індекс маси тіла, але й збільшення об'єму талії пов'язано з підвищеним ризиком захворювання на рак. Це стосується навіть людей, які активно займаються спортом.
Стаття, опублікована в British Journal of Sports Medicine, вказує на те, що люди з більшою окружністю талії мають вищу схильність до онкологічних захворювань, передає 24 Канал.
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Розмір талії впливає на ризик раку
У людей, чиї розміри талії перевищують рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (88 см для жінок і 102 см для чоловіків), ризик збільшується на 11%, навіть якщо вони дотримуються норм фізичної активності.
ВООЗ рекомендує мінімум 150 – 300 хвилин помірної фізичної активності на тиждень, 75 – 150 хвилин інтенсивної або їх поєднання. Дослідники також зауважили, що просте зменшення об'єму талії не призводить до повного зниження ризику раку – у струнких людей, які не займаються спортом, ризик залишається на рівні 4%.
Комплексна профілактика раку
Наше дослідження акцентує важливість реалістичних і досяжних змін у способі життя, які можуть суттєво вплинути на здоров'я,
– зазначив професор Міхаель Лейтцман з Регенсбурзького університету (Німеччина), головний автор роботи.
Автори дослідження підкреслюють, що для запобігання раку важливо дотримуватися рекомендацій ВООЗ стосовно як розміру талії, так і фізичної активності. Виконання лише однієї з цих рекомендацій не є достатнім. При відсутності дотримання обох факторів ризик розвитку раку зростає до 15%.
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