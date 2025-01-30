Чрезмерные жировые отложения в одной области тела повышают риск рака
Лишний вес может иметь более существенное влияние на риск развития рака, чем считалось ранее. По данным нового исследования, профинансированного Всемирным фондом исследования рака, не только высокий индекс массы тела, но и увеличение объема талии связано с повышенным риском заболевания раком. Это касается даже людей, которые активно занимаются спортом.
Статья, опубликована в British Journal of Sports Medicine, указывает на то, что люди с большей окружностью талии имеют более высокую склонность к онкологическим заболеваниям, передает 24 Канал.
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Размер талии влияет на риск рака
У людей, чьи размеры талии превышают рекомендации Всемирной организации здравоохранения (88 см для женщин и 102 см для мужчин), риск увеличивается на 11%, даже если они придерживаются норм физической активности.
ВОЗ рекомендует минимум 150 – 300 минут умеренной физической активности в неделю, 75 – 150 минут интенсивной или их сочетание. Исследователи также заметили, что простое уменьшение объема талии не приводит к полному снижению риска рака – у стройных людей, которые не занимаются спортом, риск остается на уровне 4%.
Комплексная профилактика рака
Наше исследование акцентирует важность реалистичных и достижимых изменений в образе жизни, которые могут существенно повлиять на здоровье,
– отметил профессор Михаэль Лейтцман з Регенсбургского университета (Германия), главный автор работы.
Авторы исследования подчеркивают, что для предотвращения рака важно придерживаться рекомендаций ВОЗ относительно как размера талии, так и физической активности. Выполнение только одной из этих рекомендаций не является достаточным. При отсутствии соблюдения обоих факторов риск развития рака возрастает до 15%.
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