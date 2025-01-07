Чому деякі жінки мають більшу схильність до алкоголізму

Гормон естроген відіграє важливу роль у регуляції безлічі процесів в організмі жінки, а нове дослідження вказує на його зв'язок з розвитком звички до надмірного вживання алкоголю.

Вчені з Weill Cornell Medicine у США виявили, що підвищений рівень естрогену посилює тягу до алкоголю, особливо в перші хвилини його споживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Communications.

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У цьому дослідженні вперше було встановлено, що естроген суттєво впливає на схильність жінок до запійного вживання. Результати роботи продемонстрували, що високі рівні цього гормону призводять до так званого "фронтального споживання", коли кількість випитого алкоголю різко зростає в перші пів години після початку споживання.

Нове дослідження впливу естрогену

Спеціалісти з'ясували, що естроген активує певні нейрони в головному мозку, які відповідають за регуляцію настрою та залежностей. Під час експерименту на мишах було показано, що в періоди високого рівня естрогену самки значно збільшували споживання алкоголю в порівнянні з днями, коли рівень гормону був низьким.

Головну роль у цьому процесі відіграє область поясної звивини (BNST). Коли миша вперше пробувала алкоголь, активність нейронів у цій області зростала, а високий рівень естрогену посилював цю реакцію, що призводило до збільшення споживання алкоголю.

Естроген впливає на бажання пити у жінок

Вчених вразило, що дія естрогену відбувається практично миттєво, оскільки він зв'язується з рецепторами на поверхні клітин, що пришвидшує нейронні сигнали. Це різко контрастує з традиційними механізмами дії гормонів, коли зміни відбуваються через активацію генів і вимагають більше часу.

Дослідження також виявило, що "фронтальне споживання" характерне лише для жіночого організму, хоча аналогічні рецептори є й у чоловіків. Відмінність полягає в джерелі естрогену: у жінок він виробляється яєчниками, а у чоловіків – синтезується з тестостерону в мозку.

Отримані результати відкривають нові можливості для лікування алкогольної залежності. Наприклад, використання інгібіторів ферменту, який відповідає за синтез естрогену, вже застосовується для боротьби з гормонозалежними пухлинами.

Тепер вчені з США розглядають можливість використання цих інгібіторів для зниження тяги до алкоголю у жінок під час гормональних коливань. Поєднання таких препаратів з модуляторами нейронних сигналів може стати основою нового, більш цілеспрямованого підходу до терапії.