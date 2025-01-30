Історію хвороби пацієнти розповіла пресслужба медзакладу, інформує 24 Канал.

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Як захворіла жінка

У 2017 році під час планового УЗД у жительки Нікополя виявили новоутворення в печінці. Пухлина швидко збільшувалася, тому жінці провели емболізацію – процедуру, яка блокує кровопостачання пухлини.

Однак лікування не дало очікуваних результатів, і пухлина збільшилася вдвічі. Прогноз був невтішним: резекція пухлини та трансплантація печінки.

Альтернатива пересадки печінки

Через повномасштабну війну Оксана змушена була переїхати до Івано-Франківська, де лікарі виявили нові ураження. Жінку направили до Інституту імені Шалімова, де медики вирішили застосувати радіочастотну абляцію як альтернативу пересадці органа.

Радіочастотна абляція – що це? РЧА – це сучасний метод лікування пухлин, що використовує високочастотні радіохвилі для знищення уражених тканин.

Процедура малоінвазивна: через невеликі проколи у шкірі вводяться голчасті електроди, які нагрівають пухлину та руйнують її. Пацієнт практично не відчуває болю, а відновлення проходить значно швидше, ніж після традиційних хірургічних операцій.

Операція пройшла успішно, післяопераційний період минув без ускладнень, і Оксана вже повернулася додому для реабілітації.