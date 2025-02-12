Цю інформацію він озвучив у своєму вечірньому зверненні у вівторок, 11 лютого, передає 24 Канал.

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Засідання РНБО через ціни на ліки

На завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань. Будемо робити дешевшими ліки в українських аптеках – це важливо. І продовжимо захищати нашу державу санкціями,

– заявив Зеленський.

Раніше, 10 лютого, президент анонсував обговорення на засіданні РНБО питання зниження цін на медикаменти, а також розробку конкретних пропозицій для аптечних мереж і виробників з метою зменшення їхньої вартості. Того ж дня найбільші аптечні мережі України представили Міністерству охорони здоров’я механізм, спрямований на зниження цін на ліки.

Як формуються ціни на ліки

Ціна на ліки залежить від великої кількості факторів, включаючи собівартість виробництва, регулювання держави, податки, логістику, націнки дистриб'юторів та аптек, а також попит на ринку й рівень конкуренції.

Також держава компенсує вартість певних ліків або їх частину. У межах програми "Доступні ліки" пацієнти отримують ліки безкоштовно або з частковою оплатою, а ціни для таких препаратів узгоджені з державою.