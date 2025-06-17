З чого почати: підготовка до збору аналізу

Вперше педіатр може призначити аналіз сечі вже у двомісячному віці малюка, тому важливо бути готовими морально: іноді для успішного збору знадобиться не одна спроба, пише 24 Канал з посилання на BMJ.

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Перед збором обов'язково помийте малюка теплою водою – без використання мила та інших засобів. Для новонароджених та малюків, які ще не миються самі, це має зробити дорослий. Підліткам поясніть, як правильно провести гігієну: хлопчикам – акуратно промити голівку статевого члена, відсунувши крайню плоть (якщо це можливо), дівчаткам – ретельно промити область між статевими губами.

Важливо: якщо пропустити етап гігієни, у контейнер можуть потрапити сторонні бактерії зі шкіри, анального отвору або піхви. Це часто призводить до хибнопозитивних результатів на бактерії та лейкоцити.

Як зібрати сечу у малюків до року

Використовуємо сечоприймач

Для новонароджених та дітей до року чудово підходить спеціальний сечоприймач – м'який пакетик із клейкою основою. Його акуратно кріплять до шкіри навколо статевих органів. Однак варто пам'ятати: якщо малюк дуже активний, мішок може випадково відклеїтися і частина сечі проллється.

Лайфхак: можна зробити в підгузку акуратний отвір і надіти його поверх сечоприймача – це допоможе надійніше його зафіксувати. Зібравши сечу, акуратно зріжте куточок мішка та перелийте вміст у стерильний контейнер.

Метод стимуляції сечовипускання

Після підмивання дайте малюкові трохи полежати без підгузка. Один дорослий тримає дитину: хлопчиків зручно підтримувати вертикально ("стовпчиком"), дівчаток – у позі "жабки" (зі зігнутими в кульшових суглобах ногами). Другий дорослий змочує ватну кульку холодною водою (2 – 4 градусів за Цельсієм) і без сильного тиску проводить ним по шкірі трохи вище лобка – це допомагає "розбудити" сечовий міхур.

Як тільки почнеться сечовипускання, швидко підставте стерильний контейнер (початкову порцію можна пропустити, беріть середню). За дослідженнями, за 5 хвилин такої процедури вдається зібрати аналіз приблизно у третини малюків віком до року.

Збір сечі у дітей, які вже ходять на горщик

Для хлопчиків

Оптимально – зібрати середню порцію прямо в контейнер, коли хлопчик мочиться стоячи. Головне – не пропустити потрібний момент після підмивання і швидко підставити контейнер.

Для дівчаток

Контейнер зручно поставити всередину горщика, трохи ближче до середини. Зазвичай перша порція (найсильніший напір) пройде повз, середня збереться в контейнер, а залишок піде в горщик. Такий спосіб дозволяє отримати найбільш "чистий" зразок.

Як підготувати зразок до транспортування

Завершивши збір, витріть контейнер ззовні та щільно закрийте кришку. Обов'язково підпишіть контейнер – найкраще маркером прямо по бічній поверхні (наклейки та кришки можуть переплутатися або загубитися).

Якщо не вдалося віднести аналіз у лабораторію протягом двох годин, поставте контейнер у холодильник (його можна зберігати до 8 годин, а найкраще – доставляти з охолоджувальним елементом). Чим швидше аналіз опиниться в лабораторії, тим достовірнішими будуть результати.