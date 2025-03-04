Чи викликають татуювання рак: тривожні результати дослідження
- Дослідження в Данії та Фінляндії показало, що люди з татуюваннями можуть мати підвищений ризик розвитку раку шкіри та лімфоми, особливо з великими татуюваннями.
- Татуювання можуть впливати на лімфатичні вузли, де частинки чорнил накопичуються, що може негативно впливати на імунну систему.
- Аналіз близнюків показав, що ймовірність онкології у людей з татуюваннями на 62% вища, ніж у тих без татуювань, особливо з великими татуюваннями.
Група дослідників із Данії та Фінляндії провела масштабне дослідження за участю близнюків і встановила, що люди з татуюваннями можуть бути більш схильні до ризику розвитку раку шкіри та лімфоми. Особливо небезпечними у цьому контексті вважаються великі татуювання.
Люди часто вирішують зробити татуювання, щоб підкреслити свою індивідуальність, зберегти значущі моменти життя або просто прикрасити своє тіло. Однак не всі з них замислюються над тим, як татуювання можуть вплинути на здоров’я у довгостроковій перспективі, повідомляє 24 Канал з посиланням на BMC.
Також на тему Як клітковина може захистити організм від раку
Татуювання і лімфатичні вузли
Хоча науковці ще не дійшли остаточних висновків, деякі дослідження вказують на можливі ризики. Раніше вже зазначалося, що частинки чорнил із татуювань здатні переміщуватися в лімфатичні вузли, де вони накопичуються.
Лімфатичні вузли – це невеликі структури, розташовані у стратегічно важливих зонах тіла, таких як шия, пахви та пах. Вони відіграють центральну роль у роботі імунної системи, допомагаючи боротися з інфекціями та фільтруючи шкідливі речовини. Нові дані свідчать, що татуювання можуть негативно впливати на ці життєво важливі структури.
Як татуювання пов’язані з ризиком онкології
Дослідження базувалося на даних 2367 близнюків із данських національних реєстрів. Такий підхід дозволив науковцям порівняти пари, де один із близнюків мав татуювання, а інший – ні, враховуючи спільні генетичні та екологічні фактори. Усі учасники дослідження на початок експерименту були старшими 20 років.
Аналіз показав, що у людей із татуюваннями ймовірність розвитку онкологічних захворювань була на 62% вищою, ніж у тих, хто ніколи не робив татуювань. При цьому найбільш виражений зв’язок спостерігався у власників великих татуювань, площа яких перевищувала розмір долоні.
Чим більше татуювання і чим довше воно залишається на шкірі, тим більше чорнил може накопичуватись у лімфатичних вузлах,
– пояснила Сігне Бедстед Клемменсен, доцентка кафедри біостатистики Університету Південної Данії та одна з авторів дослідження.
Крім того, науковці припускають, що певну небезпеку становлять склад і колір чорнил. Деякі барвники містять важкі метали, такі як свинець або кадмій, які можуть накопичуватися в організмі та мати токсичний вплив. Потенційну загрозу також мають компоненти на зразок фенолів і формальдегідів, особливо при тривалому контакті зі шкірою.
Проте наразі говорити про пряму залежність між татуюваннями та онкологічними захворюваннями зарано. Необхідно провести глибші дослідження, щоб зрозуміти, які біологічні процеси відбуваються в лімфатичних вузлах під впливом частинок чорнил через десятиліття.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.