Вызывают ли татуировки рак: тревожные результаты исследования

Группа исследователей из Дании и Финляндии провела масштабное исследование с участием близнецов и установила, что люди с татуировками могут быть более подвержены риску развития рака кожи и лимфомы. Особенно опасными в этом контексте считаются большие татуировки.

Люди часто решают сделать татуировку, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, сохранить значимые моменты жизни или просто украсить свое тело. Однако не все из них задумываются над тем, как татуировки могут повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе, сообщает 24 Канал со ссылкой на BMC.

Также на тему Как клетчатка может защитить организм от рака

Татуировки и лимфатические узлы

Хотя ученые еще не пришли к окончательным выводам, некоторые исследования указывают на возможные риски. Ранее уже отмечалось, что частицы чернил из татуировок способны перемещаться в лимфатические узлы, где они накапливаются.

Лимфатические узлы – это небольшие структуры, расположены в стратегически важных зонах тела, таких как шея, подмышки и пах. Они играют центральную роль в работе иммунной системы, помогая бороться с инфекциями и фильтруя вредные вещества. Новые данные свидетельствуют, что татуировки могут негативно влиять на эти жизненно важные структуры.

Как татуировки связаны с риском онкологии

Исследование базировалось на данных 2367 близнецов из датских национальных реестров. Такой подход позволил ученым сравнить пары, где один из близнецов имел татуировки, а другой – нет, учитывая общие генетические и экологические факторы. Все участники исследования на начало эксперимента были старше 20 лет.

Анализ показал, что у людей с татуировками вероятность развития онкологических заболеваний была на 62% выше, чем у тех, кто никогда не делал татуировок. При этом наиболее выраженная связь наблюдалась у владельцев больших татуировок, площадь которых превышала размер ладони.

Чем больше татуировка и чем дольше она остается на коже, тем больше чернил может накапливаться в лимфатических узлах,

– объяснила Сигне Бедстед Клемменсен, доцент кафедры биостатистики Университета Южной Дании и одна из авторов исследования.

Кроме того, ученые предполагают, что определенную опасность представляют состав и цвет чернил. Некоторые красители содержат тяжелые металлы, такие как свинец или кадмий, которые могут накапливаться в организме и оказывать токсическое воздействие. Потенциальную угрозу также имеют компоненты вроде фенолов и формальдегидов, особенно при длительном контакте с кожей.

Однако пока говорить о прямой зависимости между татуировками и онкологическими заболеваниями рано. Необходимо провести более глубокие исследования, чтобы понять, какие биологические процессы происходят в лимфатических узлах под воздействием частиц чернил через десятилетия.