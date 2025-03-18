За даними ВООЗ, у таких країнах, як Україна, Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі та Нігерія, в найближчі місяці можуть закінчитися медикаменти для боротьби з ВІЛ, повідомляє 24 Канал з посилання на агентство Reuters.

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Наслідки припинення допомоги від США

Припинення програм боротьби з ВІЛ ризикують звести нанівець досягнення останніх двох десятиліть,

– заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус під час пресконференції.

Він також підкреслив, що це може спричинити понад 10 мільйонів нових випадків зараження ВІЛ і понад 3 мільйони смертей.

Водночас за даними агентства, глобальна мережа лабораторій з дослідження кору та краснухи, яка налічує понад 700 центрів і координується ВООЗ, перебуває під загрозою закриття. Це відбувається одночасно зі спалахом кору в США.

"Сполучені Штати несуть відповідальність за те, щоб, якщо вони припиняють пряме фінансування країн, це робилося впорядкованим і гуманним способом, що дає їм змогу знайти альтернативні джерела фінансування", – підкреслив Гебреїсус.

Крім того, дефіцит фінансування може призвести до закриття 80% ключових медичних послуг в Афганістані, які підтримує ВООЗ.

Станом на 4 березня через брак коштів уже припинили роботу 167 медичних установ. Ще понад 220 закладів ризикують закритися до червня, якщо не буде прийнято негайних заходів.

Закриття програми USAID

США офіційно оголосили про закриття більшості програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Адміністрація Трампа заявляє, що це рішення було прийнято після проведення аудиту програм, який виявив невідповідність багатьох із них національним інтересам США.

За заявою державного секретаря Марко Рубіо, 83% програм (5200 контрактів) було скасовано через неефективність і високі витрати. Решта програм (приблизно 18%) будуть передані під управління Державного департаменту США.

Ці події посилюються внутрішньою політичною боротьбою у США між прихильниками та противниками реформування чи закриття агентства. Зокрема, демократи в Конгресі виступають проти цих змін, вважаючи їх загрозою для міжнародної репутації США.