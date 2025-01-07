Популярний кисломолочний продукт може знизити ризик розвитку діабету 2 типу

Регулярне вживання йогурту може допомогти знизити ризик розвитку діабету 2 типу. Таке припущення підтримує Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

Власне, організація навіть дозволила компанії Danone North America зазначати на пакуванні інформацію про потенційну користь йогурту у запобіганні цьому захворюванню, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Важливо! FDA уточнює, що зв'язок між споживанням йогурту та зниженням ризику діабету має наукове підґрунтя, але докази залишаються обмеженими. Заяви на пакуванні повинні бути сформульовані так, щоб не вводити споживачів в оману, а також відповідати низці умов.

Що кажуть дієтологи

За словами дієтолога Шеррі Коулман Коллінз з Атланти, мінімальна кількість йогурту, яка може бути корисною у цьому контексті, — це 3 порції на тиждень (близько двох склянок). Однак йогурт має бути частиною загального збалансованого харчування.

Збалансоване харчування з достатньою кількістю фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, пісного білка та ферментованих молочних продуктів значно покращує здоров’я,

— наголошує дієтолог.

Йогурт із живими активними культурами підтримує здоров'я кишкової мікробіоти, що допомагає знизити ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема діабету 2 типу.

Як правильно обирати йогурт

Варто звертати увагу на йогурти з низьким вмістом доданого цукру. Особливо корисний натуральний грецький йогурт, багатий білком і кальцієм, який можна підсолодити медом або свіжими фруктами.

"При цьому перевищення рекомендованих порцій йогурту не забезпечить додаткової користі", зазначають експерти.

Важливо! Йогурт — це не чарівний засіб від хвороб, але його регулярне вживання разом із збалансованим раціоном може позитивно впливати на загальний стан здоров'я та знижувати ризик хронічних захворювань, зокрема діабету 2 типу.