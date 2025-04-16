У ЄС схвалили перший препарат для лікування ранніх стадій хвороби Альцгеймера
- Європейська комісія схвалила препарат Leqembi для лікування ранніх стадій хвороби Альцгеймера, спрямований на усунення бета-амілоїдних білків у мозку.
- Препарат дозволений для пацієнтів з відсутністю або однією копією гена ApoE4, але не для тих з двома копіями через ризики, хоча у США його можна застосовувати з контролем МРТ.
- Leqembi розроблений компаніями Eisai та Biogen, вже використовується в кількох країнах, його ефективність підтверджена клінічними випробуваннями, але є ризик побічних ефектів.
Європейська комісія офіційно схвалила застосування препарату Leqembi для лікування пацієнтів із легкими когнітивними порушеннями на початкових стадіях хвороби Альцгеймера.
Це рішення стало результатом майже дворічного розгляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Що відомо про препарат
Leqembi – перший у Європейському Союзі препарат, який спрямований безпосередньо на ймовірну першопричину хвороби – скупчення в мозку бета-амілоїдних білків. Саме ці білки утворюють токсичні бляшки, які вважаються ключовим чинником розвитку Альцгеймера.
Препарат дозволено використовувати для пацієнтів із відсутністю або лише однією копією гена ApoE4, а також наявністю амілоїдних згустків у мозку.
Зауважте. Люди з двома копіями цього гена до лікування в ЄС поки не допущені через потенційні ризики, зокрема побічні ефекти. Водночас у США препарат схвалений і для цієї групи пацієнтів, однак з обов’язковим контролем за допомогою регулярного МРТ для виявлення можливого набряку мозку.
Чому цей крок важливий
Схвалення Єврокомісії узгоджується з висновками Європейського агентства з лікарських засобів, яке рекомендувало обмежити коло пацієнтів, яким призначають препарат.
Leqembi вже зареєстрований і використовується в кількох країнах, зокрема в Японії, Китаї, Великій Британії та США. Його розробили компанії Eisai та Biogen.
Ефективність препарату
Результати 18-місячних клінічних випробувань показали, що препарат уповільнює розвиток хвороби приблизно на 27%, допомагає зменшити кількість бляшок у мозку й покращує щоденні когнітивні функції, зокрема пам’ять і здатність до мислення.
Водночас приблизно 20% учасників дослідження повідомили про побічні ефекти, серед яких – набряк мозку та мікрокрововиливи. Близько 3% пацієнтів мали симптоматичні ускладнення.
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