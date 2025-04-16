В ЕС одобрили первый препарат для лечения ранних стадий болезни Альцгеймера

Европейская комиссия официально одобрила применение препарата Leqembi для лечения пациентов с легкими когнитивными нарушениями на начальных стадиях болезни Альцгеймера.

Это решение стало результатом почти двухлетнего рассмотрения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о препарате

Leqembi – первый в Европейском Союзе препарат, который направлен непосредственно на вероятную первопричину болезни – скопление в мозге бета-амилоидных белков. Именно эти белки образуют токсичные бляшки, которые считаются ключевым фактором развития Альцгеймера.

Препарат разрешено использовать для пациентов с отсутствием или только одной копией гена ApoE4, а также наличием амилоидных сгустков в мозге.

Обратите внимание. Люди с двумя копиями этого гена к лечению в ЕС пока не допущены из-за потенциальных рисков, в частности побочные эффекты. В то же время в США препарат одобрен и для этой группы пациентов, однако с обязательным контролем с помощью регулярного МРТ для выявления возможного отека мозга.

Почему этот шаг важен

Одобрение Еврокомиссии согласуется с выводами Европейского агентства по лекарственным средствам, которое рекомендовало ограничить круг пациентов, которым назначают препарат.

Leqembi уже зарегистрирован и используется в нескольких странах, в частности в Японии, Китае, Великобритании и США. Его разработали компании Eisai и Biogen.

Эффективность препарата

Результаты 18-месячных клинических испытаний показали, что препарат замедляет развитие болезни примерно на 27%, помогает уменьшить количество бляшек в мозге и улучшает ежедневные когнитивные функции, в частности память и способность к мышлению.

В то же время примерно 20% участников исследования сообщили о побочных эффектах, среди которых – отек мозга и микрокровоизлияния. Около 3% пациентов имели симптоматические осложнения.