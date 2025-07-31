Дослідники зі США з’ясували: життя біля морського узбережжя справді подовжує роки – навіть для тих, хто мешкає не безпосередньо біля води, а на відстані десятків кілометрів від неї. Водночас ситуація з внутрішніми озерами виявилася значно складнішою – згідно з даними, вони нерідко пов’язані зі скороченням тривалості життя.

Останніми роками середня тривалість життя у США майже не зростає, і це змушує науковців шукати нові фактори, що можуть на неї впливати. Команда з Університету штату Огайо провела масштабний аналіз: вони дослідили статистику по 66 тисячах районів, відібравши населені пункти поруч із великими водоймами – морями та озерами площею понад 10 квадратних кілометрів, пише 24 Канал з посилання на Environmental Research.

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Прісні та морські водойми впливають по-різному

В середньому американці живуть близько 79 років. Але ті, хто обрав життя на морському узбережжі, додавали до цієї цифри приблизно рік. Цікаво, що ефект спостерігався не тільки для мешканців безпосередньо на березі, а й для тих, хто живе в радіусі 30 – 50 кілометрів від моря.

А ось біля великих прісноводних озер картина склалася протилежна: мешканці таких територій жили приблизно на рік менше, ніж середньостатистичні американці. Це стосувалося озер як середнього, так і великого розміру. Втім, якщо поділити вибірку на міста і сільську місцевість, відкривається цікава деталь: у сільській місцевості близькість до озер, навпаки, подовжувала життя, а у містах – суттєво скорочувала.

Чому така різниця?

Науковці спробували пояснити ці суперечності. Можливо, справа у температурі – поруч із внутрішніми водоймами частіше бувають спекотні дні й вищі середньорічні температури, особливо у містах. Теоретично, великі озера мають пом’якшувати температурні піки, що корисно для здоров’я. Але на практиці виявилося, що городяни біля прісної води живуть менше.

Інша версія стосується соціально-економічного становища. У США берегові лінії озер часто погано захищені від підтоплень, через що житло у таких районах дешевше. Такі будинки частіше купують люди з низьким рівнем доходу, а у них тривалість життя, як правило, менша.

Протилежна ситуація характерна для морських узбереж – там житло зазвичай дороге, і мешкають більш забезпечені верстви населення. Цю гіпотезу підтверджує й той факт, що в районах із більшою кількістю темношкірих мешканців середня тривалість життя також нижча за загальну, що пов’язане із соціальною нерівністю.

Парадоксальний висновок стосується сільської місцевості: ймовірно, жителі сіл біля прісноводних озер рідше селяться у зонах підтоплень і, можливо, ведуть здоровіший спосіб життя. Подібні дослідження у інших західних країнах також підтверджують позитивний вплив життя біля моря, але щодо озер даних менше. В Україні, на жаль, подібних досліджень поки не проводили, тому ситуація залишається незрозумілою.