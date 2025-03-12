В яких країнах Європи найбільше та найменше курять

Східна Європа продовжує утримувати лідерські позиції за кількістю курців: у низці країн майже половина дорослих регулярно вживають тютюнові вироби. Статистика Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) яскраво демонструє масштаби цієї проблеми в різних куточках континенту.

Попри багаторічну боротьбу із тютюновою залежністю, сигарети глибоко вкоренилися в життя та культуру багатьох європейців. ВООЗ провела дослідження, яке охоплювало споживачів тютюну віком від 15 років, і результати виявилися досить тривожними, повідомляє 24 Канал.

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Топ країн із найбільшою кількістю курців

Сербія та Болгарія (близько 39% дорослого населення регулярно курять);

Хорватія (37%);

Андорра та Кіпр (по 36%);

Боснія і Герцеговина (35%);

Франція (34%) та Латвія (32%);

У десятці також опинилися Грузія (32%) та Угорщина (32%).

Висока концентрація країн із великою кількістю курців у Балканському регіоні та Східній Європі пояснюється одразу кількома причинами: усталеними традиціями куріння, слабкою антинаркотичною політикою та нижчим рівнем економічної стабільності.

Згідно з дослідженнями, проведеними в масштабах усього регіону, низький соціально-економічний статус часто стає ключовим фактором, що спонукає як чоловіків, так і жінок до куріння.

В яких країнах Європи найменше курить

Для порівняння, найнижчі показники куріння в Європі зафіксовано у Ісландії (8%) та Норвегії, де лише 12% населення старше 15 років регулярно вживають тютюнові вироби. Середній показник по регіону становить 25%. В Україні курить приблизно 23,6% дорослих.

Попри значні зусилля європейських країн у боротьбі з курінням, статистика демонструє серйозну диспропорцію в досягнутому прогресі. Там, де запроваджено суворі обмеження на рекламу тютюнової продукції, високі податки та доступні програми відмови від куріння, спостерігається позитивна динаміка.

Однак у регіонах із нестабільною економікою та глибоко вкоріненою культурою куріння ситуація залишається практично незмінною. Куріння як і раніше залишається однією з основних причин передчасної смертності в Європейському Союзі.